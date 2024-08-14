https://1prime.ru/20240814/chipsy-850881728.html

Фирма-производитель чипсов Pringles переходит к новому собственнику

Фирма-производитель чипсов Pringles переходит к новому собственнику - 14.08.2024, ПРАЙМ

Фирма-производитель чипсов Pringles переходит к новому собственнику

Американская корпорация Mars приобретает за 36 миллиардов долларов компанию Kellanova, производителя чипсов Pringles, следует из пресс-релиза Mars. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T15:08+0300

2024-08-14T15:08+0300

2024-08-14T15:08+0300

экономика

mars

чипсы

pringles

https://cdnn.1prime.ru/img/76913/49/769134997_0:91:999:653_1920x0_80_0_0_b3bb70f92acbb26f8fc4cbd7b44834c1.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Американская корпорация Mars приобретает за 36 миллиардов долларов компанию Kellanova, производителя чипсов Pringles, следует из пресс-релиза Mars. "Согласно условиям соглашения, Mars приобретет весь акционерный капитал Kellanova по 83,5 доллара за акцию, что соответствует общей стоимости предприятия в 35,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Сделка была единогласно одобрена советом директоров Kellanova и в настоящее время ожидает одобрения акционеров и регулирующих органов. Mars планирует закрыть сделку в первой половине 2025 года. Kellanova включает в себя такие известные бренды, как Pringles, Kellogg's, Eggo. Компания представлена на 180 рынках, а ее чистый объем продаж в 2023 году превысил 13 миллиардов долларов, отмечается релизе. Акции Kellanova на предторгах дорожают на 7,4% Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские заводы компании продолжают операционную деятельность. Kellanova - американская компания, основанная в 1906 году, известный производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления.

https://1prime.ru/20240807/kartoshka-850722399.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

mars, чипсы, pringles