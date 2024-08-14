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Фирма-производитель чипсов Pringles переходит к новому собственнику - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Фирма-производитель чипсов Pringles переходит к новому собственнику
Фирма-производитель чипсов Pringles переходит к новому собственнику - 14.08.2024, ПРАЙМ
Фирма-производитель чипсов Pringles переходит к новому собственнику
Американская корпорация Mars приобретает за 36 миллиардов долларов компанию Kellanova, производителя чипсов Pringles, следует из пресс-релиза Mars. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:08+0300
2024-08-14T15:08+0300
экономика
mars
чипсы
pringles
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Американская корпорация Mars приобретает за 36 миллиардов долларов компанию Kellanova, производителя чипсов Pringles, следует из пресс-релиза Mars. "Согласно условиям соглашения, Mars приобретет весь акционерный капитал Kellanova по 83,5 доллара за акцию, что соответствует общей стоимости предприятия в 35,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Сделка была единогласно одобрена советом директоров Kellanova и в настоящее время ожидает одобрения акционеров и регулирующих органов. Mars планирует закрыть сделку в первой половине 2025 года. Kellanova включает в себя такие известные бренды, как Pringles, Kellogg's, Eggo. Компания представлена на 180 рынках, а ее чистый объем продаж в 2023 году превысил 13 миллиардов долларов, отмечается релизе. Акции Kellanova на предторгах дорожают на 7,4% Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские заводы компании продолжают операционную деятельность. Kellanova - американская компания, основанная в 1906 году, известный производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления.
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mars, чипсы, pringles
Экономика, Mars, чипсы, Pringles
15:08 14.08.2024
 
Фирма-производитель чипсов Pringles переходит к новому собственнику

Mars приобретает производителя чипсов Pringles Kellanova за 36 млрд долларов

© Фото : Владислав СамойликКартошка чипсы производство завод продукты еда питание
Картошка чипсы производство завод продукты еда питание - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© Фото : Владислав Самойлик
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Американская корпорация Mars приобретает за 36 миллиардов долларов компанию Kellanova, производителя чипсов Pringles, следует из пресс-релиза Mars.
"Согласно условиям соглашения, Mars приобретет весь акционерный капитал Kellanova по 83,5 доллара за акцию, что соответствует общей стоимости предприятия в 35,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Сделка была единогласно одобрена советом директоров Kellanova и в настоящее время ожидает одобрения акционеров и регулирующих органов. Mars планирует закрыть сделку в первой половине 2025 года.
Kellanova включает в себя такие известные бренды, как Pringles, Kellogg's, Eggo. Компания представлена на 180 рынках, а ее чистый объем продаж в 2023 году превысил 13 миллиардов долларов, отмечается релизе.
Акции Kellanova на предторгах дорожают на 7,4%
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские заводы компании продолжают операционную деятельность.
Kellanova - американская компания, основанная в 1906 году, известный производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления.
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ЭкономикаMarsчипсыPringles
 
 
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