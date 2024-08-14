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Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2"

Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2" - 14.08.2024, ПРАЙМ

Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2"

Белый дом США в среду заявил, что осуждает диверсию против газопровода "Северный поток — 2", но при этом он был не в курсе выдачи Берлином ордера на арест... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T22:29+0300

2024-08-14T22:29+0300

2024-08-14T22:29+0300

происшествия

сша

белый дом

северный поток-2

подрыв "северных потоков"

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ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Белый дом США в среду заявил, что осуждает диверсию против газопровода "Северный поток — 2", но при этом он был не в курсе выдачи Берлином ордера на арест подозреваемого в подрыве гражданина Украины. "Мы не знали об этом и мы не поддерживали это. Это не то, о чем мы были осведомлены", — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о выдаче в Германии ордера на арест.Она добавила, что Вашингтон осуждает диверсию против "Северного потока — 2". Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий разместило его фото. Это позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Отмечается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.Ранее несколько изданий в Германии сообщали со ссылкой на источники в следствии, что подрыв газопровода планировали еще в 2014 году. Отмечалось, что его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с РФ. Знакомый с ходом расследования источник также сообщал о наличии новых доказательств, подтверждающих причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на газопроводах. Яхта, предположительно, была задействована при подготовке теракта на "Северных потоках".Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. Согласно данным издания, "Андромеду" арендовала варшавская фирма Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240814/potoki-850880588.html

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сша, белый дом, северный поток-2, подрыв "северных потоков"