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Совет директоров "Черкизово" рекомендовал дивиденды по I полугодию - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Совет директоров "Черкизово" рекомендовал дивиденды по I полугодию
Совет директоров "Черкизово" рекомендовал дивиденды по I полугодию - 14.08.2024, ПРАЙМ
Совет директоров "Черкизово" рекомендовал дивиденды по I полугодию
Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:09+0300
2024-08-14T15:10+0300
черкизово
дивиденды
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 142,11 рубля на обыкновенную акцию, сообщает компания."Утвердить следующие рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам первого полугодия 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям общества и порядку его выплаты... "Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года, в денежной форме в размере 142 (сто сорок два) рубля 11 (одиннадцать) копеек на одну обыкновенную акцию общества", - говорится в сообщении.Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 29 сентября 2024 года.
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черкизово, дивиденды
Черкизово, дивиденды
15:09 14.08.2024 (обновлено: 15:10 14.08.2024)
 
Совет директоров "Черкизово" рекомендовал дивиденды по I полугодию

Совет директоров "Черкизово" рекомендовал дивиденды в 142,11 рубля на акцию

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкОткрытие завода по производству сырокопченых колбас «Черкизово Кашира»
Открытие завода по производству сырокопченых колбас «Черкизово Кашира» - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 142,11 рубля на обыкновенную акцию, сообщает компания.
"Утвердить следующие рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам первого полугодия 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям общества и порядку его выплаты... "Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года, в денежной форме в размере 142 (сто сорок два) рубля 11 (одиннадцать) копеек на одну обыкновенную акцию общества", - говорится в сообщении.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 29 сентября 2024 года.
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