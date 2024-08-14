https://1prime.ru/20240814/dividendy-850881994.html
Совет директоров "Черкизово" рекомендовал дивиденды по I полугодию
Совет директоров "Черкизово" рекомендовал дивиденды по I полугодию - 14.08.2024, ПРАЙМ
Совет директоров "Черкизово" рекомендовал дивиденды по I полугодию
Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:09+0300
2024-08-14T15:09+0300
2024-08-14T15:10+0300
черкизово
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 142,11 рубля на обыкновенную акцию, сообщает компания."Утвердить следующие рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам первого полугодия 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям общества и порядку его выплаты... "Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года, в денежной форме в размере 142 (сто сорок два) рубля 11 (одиннадцать) копеек на одну обыкновенную акцию общества", - говорится в сообщении.Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 29 сентября 2024 года.
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черкизово, дивиденды
Совет директоров "Черкизово" рекомендовал дивиденды по I полугодию
Совет директоров "Черкизово" рекомендовал дивиденды в 142,11 рубля на акцию
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 142,11 рубля на обыкновенную акцию, сообщает компания.
"Утвердить следующие рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам первого полугодия 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям общества и порядку его выплаты... "Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года, в денежной форме в размере 142 (сто сорок два) рубля 11 (одиннадцать) копеек на одну обыкновенную акцию общества", - говорится в сообщении.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 29 сентября 2024 года.
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