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Силуанов оценил место РФ среди стран с высоким уровнем доходов населения

Силуанов оценил место РФ среди стран с высоким уровнем доходов населения - 14.08.2024, ПРАЙМ

Силуанов оценил место РФ среди стран с высоким уровнем доходов населения

Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая с лекцией на Всероссийском молодежном... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T10:45+0300

2024-08-14T10:45+0300

2024-08-14T10:45+0300

экономика

россия

доходы населения

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 авг - ПРАЙМ. Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая с лекцией на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Силуанов напомнил, что Россия вошла в четверку "самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности". "Впереди нас Китай, США, Индия. Мы обогнали Японию, Германию, Францию. И сегодня мы среди стран с высоким уровнем доходов населения", - сказал Силуанов. Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию, следует из обновленных в конце мая данных Всемирного банка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, доходы населения