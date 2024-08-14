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Силуанов оценил место РФ среди стран с высоким уровнем доходов населения
Силуанов оценил место РФ среди стран с высоким уровнем доходов населения - 14.08.2024, ПРАЙМ
Силуанов оценил место РФ среди стран с высоким уровнем доходов населения
Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая с лекцией на Всероссийском молодежном... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T10:45+0300
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2024-08-14T10:45+0300
экономика
россия
доходы населения
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 авг - ПРАЙМ. Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая с лекцией на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Силуанов напомнил, что Россия вошла в четверку "самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности". "Впереди нас Китай, США, Индия. Мы обогнали Японию, Германию, Францию. И сегодня мы среди стран с высоким уровнем доходов населения", - сказал Силуанов. Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию, следует из обновленных в конце мая данных Всемирного банка.
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россия, доходы населения
Экономика, РОССИЯ, доходы населения
Силуанов оценил место РФ среди стран с высоким уровнем доходов населения
Силуанов: Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 авг - ПРАЙМ. Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая с лекцией на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Силуанов напомнил, что Россия вошла в четверку "самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности".
"Впереди нас Китай, США, Индия. Мы обогнали Японию, Германию, Францию. И сегодня мы среди стран с высоким уровнем доходов населения", - сказал Силуанов.
Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию, следует из обновленных в конце мая данных Всемирного банка.