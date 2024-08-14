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Эксперты подсчитали, когда произошло самое сильное обесценение доллара

Эксперты подсчитали, когда произошло самое сильное обесценение доллара - 14.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты подсчитали, когда произошло самое сильное обесценение доллара

Президент США Джо Байден по итогам июня стал лидером по скорости обесценения доллара среди всех американских президентов в XXI веке, обогнав Джорджа... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T05:57+0300

2024-08-14T05:57+0300

2024-08-14T05:59+0300

экономика

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден по итогам июня стал лидером по скорости обесценения доллара среди всех американских президентов в XXI веке, обогнав Джорджа Буша-младшего, подсчитало РИА Новости по данным американского минфина. Так, индекс покупательной способности доллара всего за 3,5 года пребывания Байдена на посту президента США снизился на 20% - до 55,69 пункта. За 100 пунктов берется начало президентства Буша-младшего - январь 2001 года. Его президентский срок стал следующим по степени падения доллара: за 8 лет Буш-младший смог "уронить" американскую валюту на 19,9%. При этом за первый срок, с 2001 по 2004 год, даже несмотря на начало военных действий в Ираке, обесценение доллара было меньше - 8,8%. За второй срок, с 2005 по 2008 год, на фоне глобального финансового кризиса оно разогналось до 10%. Следом расположился Барак Обама, при котором покупательная способность американской валюты ослабела на 14,5% за два срока. За первую четырехлетку, с 2009 по 2012 год, доллар просел на 8,7%. А за вторую, с 2013 по 2016 год, - на 4,8%. Самым "успешным" стал Дональд Трамп - за один его президентский срок, с 2017 по 2020 год, доллар снизился лишь на 8%, даже несмотря на разгар пандемии коронавируса.

https://1prime.ru/20240813/tsb-850861501.html

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