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Эксперты подсчитали, когда произошло самое сильное обесценение доллара - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперты подсчитали, когда произошло самое сильное обесценение доллара
Эксперты подсчитали, когда произошло самое сильное обесценение доллара - 14.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты подсчитали, когда произошло самое сильное обесценение доллара
Президент США Джо Байден по итогам июня стал лидером по скорости обесценения доллара среди всех американских президентов в XXI веке, обогнав Джорджа... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T05:57+0300
2024-08-14T05:59+0300
экономика
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден по итогам июня стал лидером по скорости обесценения доллара среди всех американских президентов в XXI веке, обогнав Джорджа Буша-младшего, подсчитало РИА Новости по данным американского минфина. Так, индекс покупательной способности доллара всего за 3,5 года пребывания Байдена на посту президента США снизился на 20% - до 55,69 пункта. За 100 пунктов берется начало президентства Буша-младшего - январь 2001 года. Его президентский срок стал следующим по степени падения доллара: за 8 лет Буш-младший смог "уронить" американскую валюту на 19,9%. При этом за первый срок, с 2001 по 2004 год, даже несмотря на начало военных действий в Ираке, обесценение доллара было меньше - 8,8%. За второй срок, с 2005 по 2008 год, на фоне глобального финансового кризиса оно разогналось до 10%. Следом расположился Барак Обама, при котором покупательная способность американской валюты ослабела на 14,5% за два срока. За первую четырехлетку, с 2009 по 2012 год, доллар просел на 8,7%. А за вторую, с 2013 по 2016 год, - на 4,8%. Самым "успешным" стал Дональд Трамп - за один его президентский срок, с 2017 по 2020 год, доллар снизился лишь на 8%, даже несмотря на разгар пандемии коронавируса.
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Экономика, Доллар США
05:57 14.08.2024 (обновлено: 05:59 14.08.2024)
 
Эксперты подсчитали, когда произошло самое сильное обесценение доллара

Самое сильное обесценение доллара в XXI веке произошло при Байдене

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден по итогам июня стал лидером по скорости обесценения доллара среди всех американских президентов в XXI веке, обогнав Джорджа Буша-младшего, подсчитало РИА Новости по данным американского минфина.
Так, индекс покупательной способности доллара всего за 3,5 года пребывания Байдена на посту президента США снизился на 20% - до 55,69 пункта. За 100 пунктов берется начало президентства Буша-младшего - январь 2001 года.
Его президентский срок стал следующим по степени падения доллара: за 8 лет Буш-младший смог "уронить" американскую валюту на 19,9%. При этом за первый срок, с 2001 по 2004 год, даже несмотря на начало военных действий в Ираке, обесценение доллара было меньше - 8,8%. За второй срок, с 2005 по 2008 год, на фоне глобального финансового кризиса оно разогналось до 10%.
Следом расположился Барак Обама, при котором покупательная способность американской валюты ослабела на 14,5% за два срока. За первую четырехлетку, с 2009 по 2012 год, доллар просел на 8,7%. А за вторую, с 2013 по 2016 год, - на 4,8%.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 14 августа
Вчера, 17:21
Самым "успешным" стал Дональд Трамп - за один его президентский срок, с 2017 по 2020 год, доллар снизился лишь на 8%, даже несмотря на разгар пандемии коронавируса.
 
ЭкономикаДоллар США
 
 
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