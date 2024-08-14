https://1prime.ru/20240814/ekonomika-850871713.html
Силуанов рассказал, что помогает расти экономике России
Силуанов рассказал, что помогает расти экономике России - 14.08.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, что помогает расти экономике России
Крепкий финансовый щит позволяет экономике РФ справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет, заявил министр финансов... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T10:13+0300
2024-08-14T10:13+0300
2024-08-14T10:36+0300
экономика
россия
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_590e16d571364636121d6aa1435215e2.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Крепкий финансовый щит позволяет экономике РФ справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет, заявил министр финансов Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"."Нам важно, чтобы у нас как раз сформировался финансовый щит и с тем, чтобы все те внешние давления, которые кто-то хочет на нас оказывать, они отбивались этим финансовым щитом. Сейчас у нас, собственно, так и происходит. И мало того, что мы благодаря нашему финансовому щиту сейчас не только не подверглись этим финансовым последствиям, санкциям, ограничениям. Наши недружественные страны думали, что мы развалимся, экономику нашу разнесет в клочья, ничего не получилось, благодаря в том числе и финансам", - сказал Силуанов в ходе своей лекции "Российская экономика: от антикризисной повестки - к устойчивому развитию"."Потому что мы создали крепкую устойчивую финансовую базу, собственную финансовую инфраструктуру. И мало того, что от того, что эти ограничения были введены, те, кто вводил эти ограничения, тот и пострадал. Мы видим, какие экономические темпы роста и как живет население тех же западных стран, особенно страны Западной Европы, и какие темпы роста у нас - мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности", - отметил Силуанов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_316a103d6982c10698c0fa34c849c464.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов
Силуанов рассказал, что помогает расти экономике России
Силуанов: крепкий финансовый щит помогает экономике РФ расти, вопреки ограничениям
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Крепкий финансовый щит позволяет экономике РФ справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет, заявил министр финансов Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Нам важно, чтобы у нас как раз сформировался финансовый щит и с тем, чтобы все те внешние давления, которые кто-то хочет на нас оказывать, они отбивались этим финансовым щитом. Сейчас у нас, собственно, так и происходит. И мало того, что мы благодаря нашему финансовому щиту сейчас не только не подверглись этим финансовым последствиям, санкциям, ограничениям. Наши недружественные страны думали, что мы развалимся, экономику нашу разнесет в клочья, ничего не получилось, благодаря в том числе и финансам", - сказал Силуанов в ходе своей лекции "Российская экономика: от антикризисной повестки - к устойчивому развитию".
"Потому что мы создали крепкую устойчивую финансовую базу, собственную финансовую инфраструктуру. И мало того, что от того, что эти ограничения были введены, те, кто вводил эти ограничения, тот и пострадал. Мы видим, какие экономические темпы роста и как живет население тех же западных стран, особенно страны Западной Европы, и какие темпы роста у нас - мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности", - отметил Силуанов.