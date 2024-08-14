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Силуанов рассказал, что помогает расти экономике России - 14.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Силуанов рассказал, что помогает расти экономике России
Силуанов рассказал, что помогает расти экономике России - 14.08.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, что помогает расти экономике России
Крепкий финансовый щит позволяет экономике РФ справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет, заявил министр финансов... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T10:13+0300
2024-08-14T10:36+0300
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Крепкий финансовый щит позволяет экономике РФ справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет, заявил министр финансов Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"."Нам важно, чтобы у нас как раз сформировался финансовый щит и с тем, чтобы все те внешние давления, которые кто-то хочет на нас оказывать, они отбивались этим финансовым щитом. Сейчас у нас, собственно, так и происходит. И мало того, что мы благодаря нашему финансовому щиту сейчас не только не подверглись этим финансовым последствиям, санкциям, ограничениям. Наши недружественные страны думали, что мы развалимся, экономику нашу разнесет в клочья, ничего не получилось, благодаря в том числе и финансам", - сказал Силуанов в ходе своей лекции "Российская экономика: от антикризисной повестки - к устойчивому развитию"."Потому что мы создали крепкую устойчивую финансовую базу, собственную финансовую инфраструктуру. И мало того, что от того, что эти ограничения были введены, те, кто вводил эти ограничения, тот и пострадал. Мы видим, какие экономические темпы роста и как живет население тех же западных стран, особенно страны Западной Европы, и какие темпы роста у нас - мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности", - отметил Силуанов.
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россия, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов
10:13 14.08.2024 (обновлено: 10:36 14.08.2024)
 
Силуанов рассказал, что помогает расти экономике России

Силуанов: крепкий финансовый щит помогает экономике РФ расти, вопреки ограничениям

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Крепкий финансовый щит позволяет экономике РФ справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет, заявил министр финансов Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Нам важно, чтобы у нас как раз сформировался финансовый щит и с тем, чтобы все те внешние давления, которые кто-то хочет на нас оказывать, они отбивались этим финансовым щитом. Сейчас у нас, собственно, так и происходит. И мало того, что мы благодаря нашему финансовому щиту сейчас не только не подверглись этим финансовым последствиям, санкциям, ограничениям. Наши недружественные страны думали, что мы развалимся, экономику нашу разнесет в клочья, ничего не получилось, благодаря в том числе и финансам", - сказал Силуанов в ходе своей лекции "Российская экономика: от антикризисной повестки - к устойчивому развитию".
"Потому что мы создали крепкую устойчивую финансовую базу, собственную финансовую инфраструктуру. И мало того, что от того, что эти ограничения были введены, те, кто вводил эти ограничения, тот и пострадал. Мы видим, какие экономические темпы роста и как живет население тех же западных стран, особенно страны Западной Европы, и какие темпы роста у нас - мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности", - отметил Силуанов.
 
ЭкономикаРОССИЯАнтон Силуанов
 
 
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