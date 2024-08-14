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Украина в июле впервые импортировала электроэнергии на $100 млн

Украина в июле впервые импортировала электроэнергии на $100 млн - 14.08.2024, ПРАЙМ

Украина в июле впервые импортировала электроэнергии на $100 млн

Украина в июле нарастила закупку электроэнергии за рубежом в полтора раза к июню - до 120 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные украинской... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T05:04+0300

2024-08-14T05:04+0300

2024-08-14T05:05+0300

экономика

украина

электроэнергия

импорт

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украина в июле нарастила закупку электроэнергии за рубежом в полтора раза к июню - до 120 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные украинской таможни. Так, украинские закупки электроэнергии за рубежом в июле достигли 120 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года они подскочили в 19 раз. При этом в июне этого года импорт составил 78,5 миллиона долларов. Стоимость поставок в июле обновила рекорд как минимум с 2009 года - более ранних данных в открытом доступе нет. Предыдущий максимум был в июне, а до этого - в феврале 2022 года на уровне 42,6 миллиона долларов. Венгрия была основным поставщиком электроэнергии на Украину в июле с долей в 39% против 32% месяцем ранее. В целом Украина в первые семь месяцев текущего года приобрела у других государств электроэнергии на рекордные 308,5 миллиона долларов, что в 3,5 раза больше показателя годичной давности. Основными поставщиками были Венгрия (28,8%), Словакия (23,5%) и Румыния (21,6%). На другие страны пришлось еще 26%. Россия в конце февраля 2022 года начала специальную военную операцию на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в июне текущего года говорил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.

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украина, электроэнергия, импорт