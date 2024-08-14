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ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушения в рекламе - 14.08.2024, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушения в рекламе
ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушения в рекламе - 14.08.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушения в рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения в рекламе счета для бизнеса, которая распространялась... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T12:32+0300
2024-08-14T12:46+0300
россия
фас рф
альфа-банк
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения в рекламе счета для бизнеса, которая распространялась в Московском метрополитене, сообщило ведомство. Ранее, 9 августа, служба заявила, что возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения в рекламе кредитной карты, и уточнила, что всего с начала года в отношении банка было возбуждено 16 дел и наложено 10 штрафов."ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк" по признакам нарушения в рекламе "счета для бизнеса". Банк не указывал существенные условия финансового продукта", - говорится в сообщении. Ранее в ФАС России, как указывает ведомство, поступили обращения граждан с претензиями к рекламе "счета для бизнеса" АО "Альфа-Банк", которая распространялась в Московском метрополитене. В ней содержалось следующее утверждение: "Платежи и переводы для бизнеса за 0 рублей". Согласно информации о финансовом продукте на сайте банка, ограничение по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляло до 10 миллионов рублей в месяц. При этом такие условия действовали только в рамках подписки, которая выдается новым клиентам с выручкой до 500 миллионов рублей в год при открытии счета на двух пакетах услуг. "По мнению ведомства, такие действия могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе. ФАС России возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". В случае установления вины организации грозит штраф", - сообщила служба.
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россия, фас рф, альфа-банк
РОССИЯ, ФАС РФ, Альфа-банк
12:32 14.08.2024 (обновлено: 12:46 14.08.2024)
 
ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушения в рекламе

ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушения в рекламе счета для бизнеса

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения в рекламе счета для бизнеса, которая распространялась в Московском метрополитене, сообщило ведомство.
Ранее, 9 августа, служба заявила, что возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения в рекламе кредитной карты, и уточнила, что всего с начала года в отношении банка было возбуждено 16 дел и наложено 10 штрафов.
"ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк" по признакам нарушения в рекламе "счета для бизнеса". Банк не указывал существенные условия финансового продукта", - говорится в сообщении.
Ранее в ФАС России, как указывает ведомство, поступили обращения граждан с претензиями к рекламе "счета для бизнеса" АО "Альфа-Банк", которая распространялась в Московском метрополитене. В ней содержалось следующее утверждение: "Платежи и переводы для бизнеса за 0 рублей".
Согласно информации о финансовом продукте на сайте банка, ограничение по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляло до 10 миллионов рублей в месяц. При этом такие условия действовали только в рамках подписки, которая выдается новым клиентам с выручкой до 500 миллионов рублей в год при открытии счета на двух пакетах услуг.
"По мнению ведомства, такие действия могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе. ФАС России возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". В случае установления вины организации грозит штраф", - сообщила служба.
 
РОССИЯФАС РФАльфа-банк
 
 
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