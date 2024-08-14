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Четыре группы мошенников на финансовом рынке: иллюзия обмана

Четыре группы мошенников на финансовом рынке: иллюзия обмана - 14.08.2024, ПРАЙМ

Четыре группы мошенников на финансовом рынке: иллюзия обмана

Финансовый рынок – благодатная почва для различных видов мошенников, аферистов и инфоцыган. Условно их можно разделить на четыре категории: | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T08:00+0300

2024-08-14T08:00+0300

2024-08-14T08:00+0300

мнения аналитиков

инвестиции

мошенничество

мошеннические схемы

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Финансовый рынок – благодатная почва для различных видов мошенников, аферистов и инфоцыган. Условно их можно разделить на четыре категории:Те, кто "работают" откровенно в уголовном поле. Например, берут деньги клиентов на псевдоброкерский счёт, в чёрное доверительное управление и даже не покупают ценные бумаги, а просто рисуют картинки и отчёты клиенту, а перечисленные деньги тратят на себя и на привлечение новых жертв. Иногда они могут устроить "перелив". Это когда деньги клиента с его счета через систему сделок с неликвидными активами или с помощью специальных алгоритмов переносятся на свой счёт. Всё это напрямую попадает под статью "Мошенничество" Уголовного Кодекса, и привлечь людей к ответственности можно только через правоохранительные органы.Те, кто ходят на грани. Обычно это схемы, в которых присутствует обман доверчивых клиентов, но юридически конструкции взаимоотношений выстроены на основах гражданского кодекса и стандартных договоров. Степени тяжести и близости к УК в этом случае бывают разные. Например, за создание финансовых пирамид организаторов можно привлечь к ответственности. А за советы по размещению средств в ценные бумаги или другие объекты инвестиций без статуса инвестиционного советника, установленного законом о рынке ценных бумаг, уже скорее всего не получится. Правоохранительные органы очень не любят такие истории, потому что доказательство вины и преднамеренных деяний в них очень непросты. Поэтому они неохотно берутся за это, и обычно только большое число пострадавших может вынудить возбудить уголовное дело.Те, кто остаются в законном поле и соответствуют всем формальным требованиям законодательства, но в своей деятельности активно используют недобросовестные практики. Ярким примером из таких в США был Джон Белфорд. Мартин Скорсезе снял прекрасный художественный фильм об этом человеке - "Волк с Уолл-стрит".И последнее - это люди, которых принято называть инфоцыганами. Они зачастую плохо разбираются в инвестициях и работе рынков, но обучают этому на разных курсах и тренингах, начитавшись финансовой беллетристики. Обычно они сами не смогли найти себя в профессии или потерпели фиаско на рынке, надеясь быстро разбогатеть. Некоторым удаётся построить весьма эффективные продажи при очень низком уровне передаваемых знаний.Все эти категории крайне опасны для кошельков несведущих и начинающих инвесторов. Мошенники и инфоцыгане умеют прекрасно втереться в доверие и играть на эмоциях человека.Как не попасться на удочку таких людей и распознать в них финансовых аферистов?Назову несколько простых пунктов, которые должен усвоить каждый начинающий инвестор:Обещание высокой доходности. 100%, 50%, 40% в месяц и даже в год - это за гранью нормальных цифр. С вероятностью 99,9% вы имеете дело с жуликами. Но это не значит, что такое невозможно в принципе! Есть люди, которым действительно удаётся извлекать и 5 и даже 10% в месяц, но они никогда не будут привлекать чужие денежные средства. Они им не нужны. Достаточно вспомнить сложный процент, который изучают в любом финансовом ВУЗе. Извлекая стабильно прибыль в 5% на вложенный капитал за месяц, доходность по итогу года составит 79,6%, за три года это уже 479,2%, а за 5 лет 1767,9%. При таких результатах можно легко развиваться на кредитные ресурсы. На самом деле, такие результаты встречаются, но профессионалы, рассказывая о них, будут концертировать внимание клиента не на итоговой доходности, и тем более не на стабильности, а на волатильности, которая при этом может быть кратно больше самой доходности.Обещание гарантий. Никто на финансовом рынке не может дать 100% гарантии. Даже по самым надёжным государственным облигациям может быть объявлен дефолт (просто его вероятность ОЧЕНЬ мала). Любые разговоры о застрахованности ваших денег - это отвлечение внимание, создание иллюзорной параллели. Да, деньги могут быть застрахованы от банкротства брокера, инвестиционного банка, управляющей компании и т.п., но результат инвестиций не может быть застрахован или гарантирован.Умелые жулики в большей степени психологи, чем финансовые консультанты. Своими вопросами они ищут слабости и играют именно на них. Давят на жадность, самолюбие, страх, гордость, алчность. В чем потенциальный клиент даст слабину, то и будет использовано для дальнейшего нажима. Не поддаваться порывам инстинктов и эмоций трудно, но именно это защищает на 80% от аферистов.Побуждение к немедленному действию. Всё нужно делать быстро, уже сейчас, поезд уходит и это ваш последний шанс. В таких случаях всегда вспоминайте бессмертное выражение Уоррена Баффета: "Рынок – место, где деньги переходят от активных к терпеливым". На рынке всегда были, есть и будут возможности, если вы упустите текущую, ничего страшного не случиться.Хороший менеджер, консультант или управляющий никогда не будет пользоваться такими приёмами. Он постарается представить вам картину комплексно, будет опираться на ваш риск-профиль, и не один раз проговорит о возможных рисках, которые клиент должен принять на себя. Он не будет торопить и даст время на раздумье. Задача порядочного консультанта выстраивать с клиентом долгосрочные отношения, а методы, описанные выше, этому не способствуют.В идентификации потенциальных мошенников могут помочь различные ресурсы. Не брезгуйте просто поискать информацию в интернете через те же поисковые системы. Правда её научились хорошо подчищать. Есть организации, которые оказывают поддержку в удалении нежелательного контента, пользуясь несовершенством действующего законодательства. Ещё появились лже-сайты с фейковыми отзывами, которые по сути занимаются вымогательством у порядочных управляющих и консультантов.Есть и официальные ресурсы, которые могут оказать существенную поддержку начинающему инвестору. Например, Банк России на своём официальном сайте публикует список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Или есть Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, на сайте которого много полезной информации, в том числе познавательного характера.Конечно, не забывайте про лицензии. Почти вся деятельность на финансовых рынках лицензируется и контролируется ЦБ РФ. Однако, как уже было написано в пункте 3, есть те, кто удовлетворяет всем формальным критериям. В этом случае вам на помощь могут прийти только знания или грамотные и порядочные консультанты.Автор - Алексей Бачеров, академический руководитель программы "Финансовые и фондовые рынки" Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, управляющий и учредитель УК ФБ Август (лицензия ЦБ)

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Алексей Бачеров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850066817_0:400:2048:2448_100x100_80_0_0_b477c956103fbc1f52348445b3bb70f7.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Бачеров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850066817_0:400:2048:2448_100x100_80_0_0_b477c956103fbc1f52348445b3bb70f7.jpg

мнения аналитиков, инвестиции, мошенничество, мошеннические схемы