https://1prime.ru/20240814/finlyandiya-850892600.html
Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз
Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз - 14.08.2024, ПРАЙМ
Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз
Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять с раз с начала российской специальной военной операции, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T20:29+0300
2024-08-14T20:29+0300
2024-08-14T20:29+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять с раз с начала российской специальной военной операции, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. "Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз", - сказал он на брифинге в Хельсинки. Трансляция велась на Youtube-канале правительства. Он уточнил, что необходимость в увеличении производства возникла после начала российской специальной военной операции. Орпо в очередной раз заявил о необходимости поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240814/operatsiya-850878105.html
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ес, финляндия, нато, производство боеприпасов
Вооружения, ЕС, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, производство боеприпасов
Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз
Орпо: Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз после начала СВО
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять с раз с начала российской специальной военной операции, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
"Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз", - сказал он на брифинге в Хельсинки. Трансляция велась на Youtube-канале правительства.
Он уточнил, что необходимость в увеличении производства возникла после начала российской специальной военной операции. Орпо в очередной раз заявил о необходимости поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Финляндии сообщили о начале операции ЕС в Балтийском море