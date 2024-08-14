https://1prime.ru/20240814/finlyandiya-850892600.html

Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз

Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз - 14.08.2024, ПРАЙМ

Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз

Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять с раз с начала российской специальной военной операции, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T20:29+0300

2024-08-14T20:29+0300

2024-08-14T20:29+0300

вооружения

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производство боеприпасов

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять с раз с начала российской специальной военной операции, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. "Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз", - сказал он на брифинге в Хельсинки. Трансляция велась на Youtube-канале правительства. Он уточнил, что необходимость в увеличении производства возникла после начала российской специальной военной операции. Орпо в очередной раз заявил о необходимости поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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ес, финляндия, нато, производство боеприпасов