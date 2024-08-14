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Власти Курской области приняли решение об эвакуации поселка Глушково - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Власти Курской области приняли решение об эвакуации поселка Глушково
Власти Курской области приняли решение об эвакуации поселка Глушково - 14.08.2024, ПРАЙМ
Власти Курской области приняли решение об эвакуации поселка Глушково
Региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей поселка Глушково, координацией процесса выезда людей будут заниматься... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T22:19+0300
2024-08-14T22:19+0300
происшествия
россия
эвакуация
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей поселка Глушково, координацией процесса выезда людей будут заниматься силовые структуры, военные, местная администрация, а также дружинники Курского центра "Патриот". Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. "Прошу всех следовать рекомендациям", — призвал он в своем Telegram-канал. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило 14 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи личного состава и 37 танков.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим совершил провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.В Курской, Белгородской и Брянской областях с целью обеспечения безопасности жителей действует режим КТО.
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россия, эвакуация
Происшествия, РОССИЯ, эвакуация
22:19 14.08.2024
 
Власти Курской области приняли решение об эвакуации поселка Глушково

Региональный оперштаб Курской области решил эвакуировать жителей Глушково

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей
Эвакуация мирных жителей - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей поселка Глушково, координацией процесса выезда людей будут заниматься силовые структуры, военные, местная администрация, а также дружинники Курского центра "Патриот". Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
"Прошу всех следовать рекомендациям", — призвал он в своем Telegram-канал.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило 14 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи личного состава и 37 танков.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим совершил провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
В Курской, Белгородской и Брянской областях с целью обеспечения безопасности жителей действует режим КТО.
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ПроисшествияРОССИЯэвакуация
 
 
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