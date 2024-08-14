https://1prime.ru/20240814/gossluzhba-850873605.html
Минфин выступает за сокращение численности госслужащих, заявил Силуанов
Минфин выступает за сокращение численности госслужащих, заявил Силуанов - 14.08.2024, ПРАЙМ
Минфин выступает за сокращение численности госслужащих, заявил Силуанов
Минфин России выступает за сокращение числа государственных служащих, поскольку это позволит повысить зарплаты оставшимся, но это очень сложный вопрос -... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:02+0300
2024-08-14T11:02+0300
2024-08-14T11:27+0300
антон силуанов
минфин
госслужащие
повышение зарплаты
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Минфин России выступает за сокращение числа государственных служащих, поскольку это позволит повысить зарплаты оставшимся, но это очень сложный вопрос - касается конкретных людей и судеб, сказал глава министерства Антон Силуанов."Нам тоже очень хочется повышать зарплату (госслужащим - ред.)... Что можно сделать, чтобы повысить зарплату, в том числе и в государственном секторе - надо работать более производительно. То есть меньшим числом делать больше - больше получать зарплату. Мы как Минфин всегда выступали за то, что где-то нам, может быть, и не нужно такой большой численности государственного сектора. Давайте мы лучше сократим количество работников - государственных служащих - и повысим им зарплату", - сказал Силуанов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"."Это всегда очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. И мы понимаем, что всегда это касается людей. Это всегда касается конкретной судьбы, конкретной семьи", - добавил министр.
https://1prime.ru/20240814/dokhody-850872965.html
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антон силуанов, минфин, госслужащие, повышение зарплаты
Антон Силуанов, Минфин, госслужащие, повышение зарплаты
Минфин выступает за сокращение численности госслужащих, заявил Силуанов
Силуанов: Минфин хочет сократить число госслужащих, увеличив зарплату остальным
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Минфин России выступает за сокращение числа государственных служащих, поскольку это позволит повысить зарплаты оставшимся, но это очень сложный вопрос - касается конкретных людей и судеб, сказал глава министерства Антон Силуанов.
"Нам тоже очень хочется повышать зарплату (госслужащим - ред.)... Что можно сделать, чтобы повысить зарплату, в том числе и в государственном секторе - надо работать более производительно. То есть меньшим числом делать больше - больше получать зарплату. Мы как Минфин всегда выступали за то, что где-то нам, может быть, и не нужно такой большой численности государственного сектора. Давайте мы лучше сократим количество работников - государственных служащих - и повысим им зарплату", - сказал Силуанов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Это всегда очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. И мы понимаем, что всегда это касается людей. Это всегда касается конкретной судьбы, конкретной семьи", - добавил министр.
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