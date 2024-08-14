https://1prime.ru/20240814/inakomyslie-850868949.html
"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС
"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС
Западные страны не терпят инакомыслия в отношении украинского конфликта, а реальные причины его начала подвергаются угрозам и запретам. Такое мнение высказал на | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T08:24+0300
2024-08-14T08:24+0300
2024-08-14T08:24+0300
политика
запад
конфликт
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Западные страны не терпят инакомыслия в отношении украинского конфликта, а реальные причины его начала подвергаются угрозам и запретам. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X ирландский журналист и бизнесмен Чей Боуз.Напомнив, что в 2022 году в ЕС был введен запрет на вещание телеканала Russia Today, он отметил: "Когда высказываются альтернативные (мнению ЕС – прим. ред.) мнения о конфликте на Украине, его истинные причины, то их не выслушивают и не обсуждают, а лишь подвергают угрозам, атакам и запретам".При этом Боуз почеркнул, что запреты и различные ограничения на работу средств массовой информации позволяют хорошо понять тех, кто вводит санкции."Они (страны ЕС — прим. ред.) боятся правды", — написал ирландский предприниматель.
https://1prime.ru/20240813/prava-850854283.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d51d241b00d5f11912562b7d8214ed2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, конфликт, украина
Политика, ЗАПАД, конфликт, УКРАИНА
"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС
Боуз: на Западе запрещают говорить правду о причинах начала конфликта на Украине
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ.
Западные страны не терпят инакомыслия в отношении украинского конфликта, а реальные причины его начала подвергаются угрозам и запретам. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X
ирландский журналист и бизнесмен Чей Боуз.
Напомнив, что в 2022 году в ЕС был введен запрет на вещание телеканала Russia Today, он отметил: "Когда высказываются альтернативные (мнению ЕС – прим. ред.) мнения о конфликте на Украине, его истинные причины, то их не выслушивают и не обсуждают, а лишь подвергают угрозам, атакам и запретам".
При этом Боуз почеркнул, что запреты и различные ограничения на работу средств массовой информации позволяют хорошо понять тех, кто вводит санкции.
В Евросоюзе забили тревогу из-за "зоны смерти", созданной Польшей
"Они (страны ЕС — прим. ред.) боятся правды", — написал ирландский предприниматель.