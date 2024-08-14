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"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС - 14.08.2024, ПРАЙМ
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"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС
"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС
Западные страны не терпят инакомыслия в отношении украинского конфликта, а реальные причины его начала подвергаются угрозам и запретам. Такое мнение высказал на | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T08:24+0300
2024-08-14T08:24+0300
политика
запад
конфликт
украина
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Западные страны не терпят инакомыслия в отношении украинского конфликта, а реальные причины его начала подвергаются угрозам и запретам. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X ирландский журналист и бизнесмен Чей Боуз.Напомнив, что в 2022 году в ЕС был введен запрет на вещание телеканала Russia Today, он отметил: "Когда высказываются альтернативные (мнению ЕС – прим. ред.) мнения о конфликте на Украине, его истинные причины, то их не выслушивают и не обсуждают, а лишь подвергают угрозам, атакам и запретам".При этом Боуз почеркнул, что запреты и различные ограничения на работу средств массовой информации позволяют хорошо понять тех, кто вводит санкции."Они (страны ЕС — прим. ред.) боятся правды", — написал ирландский предприниматель.
https://1prime.ru/20240813/prava-850854283.html
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запад, конфликт, украина
Политика, ЗАПАД, конфликт, УКРАИНА
08:24 14.08.2024
 
"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС

Боуз: на Западе запрещают говорить правду о причинах начала конфликта на Украине

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Западные страны не терпят инакомыслия в отношении украинского конфликта, а реальные причины его начала подвергаются угрозам и запретам. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X ирландский журналист и бизнесмен Чей Боуз.
Напомнив, что в 2022 году в ЕС был введен запрет на вещание телеканала Russia Today, он отметил: "Когда высказываются альтернативные (мнению ЕС – прим. ред.) мнения о конфликте на Украине, его истинные причины, то их не выслушивают и не обсуждают, а лишь подвергают угрозам, атакам и запретам".
При этом Боуз почеркнул, что запреты и различные ограничения на работу средств массовой информации позволяют хорошо понять тех, кто вводит санкции.
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"Они (страны ЕС — прим. ред.) боятся правды", — написал ирландский предприниматель.
 
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