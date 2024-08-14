https://1prime.ru/20240814/inakomyslie-850868949.html

"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС

"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС

Западные страны не терпят инакомыслия в отношении украинского конфликта, а реальные причины его начала подвергаются угрозам и запретам. Такое мнение высказал на | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T08:24+0300

2024-08-14T08:24+0300

2024-08-14T08:24+0300

политика

запад

конфликт

украина

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Западные страны не терпят инакомыслия в отношении украинского конфликта, а реальные причины его начала подвергаются угрозам и запретам. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X ирландский журналист и бизнесмен Чей Боуз.Напомнив, что в 2022 году в ЕС был введен запрет на вещание телеканала Russia Today, он отметил: "Когда высказываются альтернативные (мнению ЕС – прим. ред.) мнения о конфликте на Украине, его истинные причины, то их не выслушивают и не обсуждают, а лишь подвергают угрозам, атакам и запретам".При этом Боуз почеркнул, что запреты и различные ограничения на работу средств массовой информации позволяют хорошо понять тех, кто вводит санкции."Они (страны ЕС — прим. ред.) боятся правды", — написал ирландский предприниматель.

https://1prime.ru/20240813/prava-850854283.html

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запад, конфликт, украина