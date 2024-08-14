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Объём инвестиций в экономику Крыма по итогам 2023 года значительно вырос - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Объём инвестиций в экономику Крыма по итогам 2023 года значительно вырос
Объём инвестиций в экономику Крыма по итогам 2023 года значительно вырос - 14.08.2024, ПРАЙМ
Объём инвестиций в экономику Крыма по итогам 2023 года значительно вырос
Объём инвестиций в экономику Крыма по итогам 2023 года составил более 270 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за предыдущий год, сообщил вице-премьер РФ... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T12:13+0300
2024-08-14T12:15+0300
крым
инвестиции
марат хуснуллин
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Объём инвестиций в экономику Крыма по итогам 2023 года составил более 270 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за предыдущий год, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "По итогам 2023 года объём инвестиций в экономику Республики Крым составил 271,3 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 17% больше, чем за предыдущий год. Из них размер частных инвестиций достиг порядка 180 миллиардов рублей", - приводятся на сайте правительства РФ слова Хуснуллина. Вице-премьер также подчеркнул, что всего начиная с 2014 года в экономику Крыма удалось привлечь более 1,7 триллиона рублей инвестиций в основной капитал, в том числе один триллион рублей внебюджетных. По его словам, объём инвестиций на душу населения увеличился более чем в 12 раз.
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крым, инвестиции, марат хуснуллин
КРЫМ, инвестиции, Марат Хуснуллин
12:13 14.08.2024 (обновлено: 12:15 14.08.2024)
 
Объём инвестиций в экономику Крыма по итогам 2023 года значительно вырос

Хуснуллин: объём инвестиций в экономику Крыма вырос на 17% по итогам 2023 года

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Объём инвестиций в экономику Крыма по итогам 2023 года составил более 270 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за предыдущий год, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"По итогам 2023 года объём инвестиций в экономику Республики Крым составил 271,3 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 17% больше, чем за предыдущий год. Из них размер частных инвестиций достиг порядка 180 миллиардов рублей", - приводятся на сайте правительства РФ слова Хуснуллина.
Вице-премьер также подчеркнул, что всего начиная с 2014 года в экономику Крыма удалось привлечь более 1,7 триллиона рублей инвестиций в основной капитал, в том числе один триллион рублей внебюджетных. По его словам, объём инвестиций на душу населения увеличился более чем в 12 раз.
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