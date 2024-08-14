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Китай инициирует иск против ЕС в ВТО по поводу пошлин на электромобили

Китай инициирует иск против ЕС в ВТО по поводу пошлин на электромобили - 14.08.2024, ПРАЙМ

Китай инициирует иск против ЕС в ВТО по поводу пошлин на электромобили

Китай инициирует процедуру урегулирования споров в рамках ВТО в отношении компенсационных пошлин, введенных ЕС на электромобили, говорится в заявлении Всемирной | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T19:30+0300

2024-08-14T19:30+0300

2024-08-14T19:30+0300

экономика

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ЖЕНЕВА, 14 авг - ПРАЙМ. Китай инициирует процедуру урегулирования споров в рамках ВТО в отношении компенсационных пошлин, введенных ЕС на электромобили, говорится в заявлении Всемирной организации торговли (ВТО). "Китай обратился с просьбой начать консультации с Европейским Союзом по поводу расследования по борьбе с субсидиями в отношении импорта электромобилей из Китая и последующего введения временных компенсационных пошлин в отношении этих транспортных средств. Заявка была разослана членам ВТО 14 августа", - сказано в документе. По информации ВТО Китай утверждает, что указанные меры несовместимы со статьей VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и различными положениями Соглашения ВТО о субсидиях и компенсационных мерах. Согласно правилам организации, если консультации не приведут к разрешению спора в течение 60 дней, КНР сможет потребовать, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение специальной судебной коллегии. Ранее Еврокомиссия сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.

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китай, ес, вто, пошлины, электромобили