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В США захотели разрешить частным судам захватывать российские танкеры

В США захотели разрешить частным судам захватывать российские танкеры - 14.08.2024, ПРАЙМ

В США захотели разрешить частным судам захватывать российские танкеры

У американского Военно-морского флота не хватает сил, чтобы помешать России торговать нефтью. Но выход есть: нужно возродить каперство, то есть позволить... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T12:23+0300

2024-08-14T12:23+0300

2024-08-14T12:26+0300

сша

нефтяные танкеры

россия

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. У американского Военно-морского флота не хватает сил, чтобы помешать России торговать нефтью. Но выход есть: нужно возродить каперство, то есть позволить частным кораблям захватывать российские суда и грузы и продавать их на аукционах. Такое экстравагантное мнение в статье для издания The Federalist высказал главный специалист по национальным инициативам Техасского фонда государственной политики Чак Девор.У берегов Европы российские нефтяные танкеры нередко сопровождают военные корабли ВМФ РФ, а затем танкеры, отключив транспондеры, "пропадают", чтобы перевалить "черное золото" по схеме борт-в-борт или выгрузить нефть в портах, где не соблюдаются санкционные ограничения, говорится в публикации.Как считает автор статьи, чтобы остановить российский теневой флот, Соединенным Штатам стоит возродить каперство – разрешить частным судам захватывать российские танкеры, а захваченную нефть – продавать на аукционах.Аргументация у Девора самая жесткая.Во-первых, возрождение каперства под эгидой Конституции США укрепит национальную безопасность на время восстановления ВМС Соединенных Штатов.Во-вторых, предлагаемые меры будут опираться на исторический прецедент и правовую базу, что в целом, по мнению автора, должно "усилить стратегическую гибкость США — особенно в сочетании с политикой, направленной на укрепление энергетического господства Америки".При этом Девор акцентирует, что американская конституция прямо наделяет Конгресс США правом выдавать каперские грамоты, что обеспечивает соответствующую правовую основу."Таким образом, эта мера легитимна и подкреплена законодательством США", - скромно и просто говорится в статье.Получив необходимые полномочия, каперы, как это видится Девору, смогут удерживать конфискованные активы и выставлять захваченную нефть на аукцион. Для выполнения такого рода задач, по его мнению, в наибольшей степени подходят частные военные подрядчики.

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сша, нефтяные танкеры, россия