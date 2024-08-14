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В США захотели разрешить частным судам захватывать российские танкеры
В США захотели разрешить частным судам захватывать российские танкеры - 14.08.2024, ПРАЙМ
В США захотели разрешить частным судам захватывать российские танкеры
У американского Военно-морского флота не хватает сил, чтобы помешать России торговать нефтью. Но выход есть: нужно возродить каперство, то есть позволить... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T12:23+0300
2024-08-14T12:23+0300
2024-08-14T12:26+0300
сша
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россия
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. У американского Военно-морского флота не хватает сил, чтобы помешать России торговать нефтью. Но выход есть: нужно возродить каперство, то есть позволить частным кораблям захватывать российские суда и грузы и продавать их на аукционах. Такое экстравагантное мнение в статье для издания The Federalist высказал главный специалист по национальным инициативам Техасского фонда государственной политики Чак Девор.У берегов Европы российские нефтяные танкеры нередко сопровождают военные корабли ВМФ РФ, а затем танкеры, отключив транспондеры, "пропадают", чтобы перевалить "черное золото" по схеме борт-в-борт или выгрузить нефть в портах, где не соблюдаются санкционные ограничения, говорится в публикации.Как считает автор статьи, чтобы остановить российский теневой флот, Соединенным Штатам стоит возродить каперство – разрешить частным судам захватывать российские танкеры, а захваченную нефть – продавать на аукционах.Аргументация у Девора самая жесткая.Во-первых, возрождение каперства под эгидой Конституции США укрепит национальную безопасность на время восстановления ВМС Соединенных Штатов.Во-вторых, предлагаемые меры будут опираться на исторический прецедент и правовую базу, что в целом, по мнению автора, должно "усилить стратегическую гибкость США — особенно в сочетании с политикой, направленной на укрепление энергетического господства Америки".При этом Девор акцентирует, что американская конституция прямо наделяет Конгресс США правом выдавать каперские грамоты, что обеспечивает соответствующую правовую основу."Таким образом, эта мера легитимна и подкреплена законодательством США", - скромно и просто говорится в статье.Получив необходимые полномочия, каперы, как это видится Девору, смогут удерживать конфискованные активы и выставлять захваченную нефть на аукцион. Для выполнения такого рода задач, по его мнению, в наибольшей степени подходят частные военные подрядчики.
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сша, нефтяные танкеры, россия
США, нефтяные танкеры, РОССИЯ
В США захотели разрешить частным судам захватывать российские танкеры
The Federalist: в США хотят вернуть каперство для борьбы с российскими танкерами
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ.
У американского Военно-морского флота не хватает сил, чтобы помешать России торговать нефтью. Но выход есть: нужно возродить каперство, то есть позволить частным кораблям захватывать российские суда и грузы и продавать их на аукционах. Такое экстравагантное мнение в статье для издания The Federalist
высказал главный специалист по национальным инициативам Техасского фонда государственной политики Чак Девор.
У берегов Европы российские нефтяные танкеры нередко сопровождают военные корабли ВМФ РФ, а затем танкеры, отключив транспондеры, "пропадают", чтобы перевалить "черное золото" по схеме борт-в-борт или выгрузить нефть в портах, где не соблюдаются санкционные ограничения, говорится в публикации.
Как считает автор статьи, чтобы остановить российский теневой флот, Соединенным Штатам стоит возродить каперство – разрешить частным судам захватывать российские танкеры, а захваченную нефть – продавать на аукционах.
Аргументация у Девора самая жесткая.
Индия и Россия нашли способ торговли в обход санкций США, пишет СМИ
Во-первых, возрождение каперства под эгидой Конституции США укрепит национальную безопасность на время восстановления ВМС Соединенных Штатов.
Во-вторых, предлагаемые меры будут опираться на исторический прецедент и правовую базу, что в целом, по мнению автора, должно "усилить стратегическую гибкость США — особенно в сочетании с политикой, направленной на укрепление энергетического господства Америки".
При этом Девор акцентирует, что американская конституция прямо наделяет Конгресс США правом выдавать каперские грамоты, что обеспечивает соответствующую правовую основу.
"Таким образом, эта мера легитимна и подкреплена законодательством США", - скромно и просто говорится в статье.
Получив необходимые полномочия, каперы, как это видится Девору, смогут удерживать конфискованные активы и выставлять захваченную нефть на аукцион. Для выполнения такого рода задач, по его мнению, в наибольшей степени подходят частные военные подрядчики.