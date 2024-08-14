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На территории Карелии введут туристический налог
На территории Карелии введут туристический налог - 14.08.2024, ПРАЙМ
На территории Карелии введут туристический налог
В Карелии введут туристический налог, часть собранных средств направят на улучшение экологической ситуации, сообщил в своем Telegram-каналеглава республики... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T12:02+0300
2024-08-14T12:02+0300
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. В Карелии введут туристический налог, часть собранных средств направят на улучшение экологической ситуации, сообщил в своем Telegram-каналеглава республики Артур Парфенчиков.Парфенчиков не уточнил размеры будущего налога. В пилотном режиме взнос предполагается ввести в Сортавальском округе Карелии.Ранее город Сортавала в Карелии занял восьмое место в рейтинге самых дорогих туристических направлений для отдыха, подсчитал сервис "Твил.ру".Налог придет на смену курортному сбору, эксперимент по взиманию которого признали успешным. Пока он взимался только в популярных туристических регионах: в Крыму, Санкт-Петербурге и Ставрополье, на Кубани и Алтае.
https://1prime.ru/20240711/nalog--849997996.html
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россия, карелия, туристический сбор, туристы, российские туристы
РОССИЯ, Карелия, туристический сбор, туристы, российские туристы
На территории Карелии введут туристический налог
Парфенчиков: туристический налог введут на территории Карелии
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. В Карелии введут туристический налог, часть собранных средств направят на улучшение экологической ситуации, сообщил в своем Telegram-каналеглава республики Артур Парфенчиков.
Парфенчиков не уточнил размеры будущего налога. В пилотном режиме взнос предполагается ввести в Сортавальском округе Карелии.
Ранее город Сортавала в Карелии занял восьмое место в рейтинге самых дорогих туристических направлений для отдыха, подсчитал сервис "Твил.ру
".
Налог придет на смену курортному сбору, эксперимент по взиманию которого признали успешным. Пока он взимался только в популярных туристических регионах: в Крыму, Санкт-Петербурге и Ставрополье, на Кубани и Алтае.
Россиян ждет новый налог на путешествия: кому придется платить