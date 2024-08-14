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Сотрудники киевского оборонного предприятия украли свыше 200 тысяч долларов
Сотрудники киевского оборонного предприятия украли свыше 200 тысяч долларов - 14.08.2024, ПРАЙМ
Сотрудники киевского оборонного предприятия украли свыше 200 тысяч долларов
Сотрудники киевского оборонного предприятия присвоили 290 тысяч долларов, направленных на разработку динамической защиты для танков ВСУ, сообщила в среду Служба | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:17+0300
2024-08-14T11:17+0300
2024-08-14T11:17+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Сотрудники киевского оборонного предприятия присвоили 290 тысяч долларов, направленных на разработку динамической защиты для танков ВСУ, сообщила в среду Служба безопасности Украины (СБУ). "По материалам СБУ и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) подозрения получили дельцы, которые разворовывали деньги на производстве динамической защиты для танков ВСУ... схема нанесла ущерб государственному бюджету в почти 12 миллионов гривен (около 290 тысяч долларов - ред.)" - говорится в Telegram-канале СБУ. Как отмечается в публикации, в 2022 году минобороны Украины заключило договор с машиностроительным предприятием из Киева о разработке динамической защиты для бронетехники ВСУ. Однако сотрудники предприятия намеренно завысили суммы в контракте, присвоив разницу с реальной стоимостью продукции.
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украина, кража
Сотрудники киевского оборонного предприятия украли свыше 200 тысяч долларов
В Киеве на оборонном предприятия украли $290 тыс с разработки защиты для танков
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Сотрудники киевского оборонного предприятия присвоили 290 тысяч долларов, направленных на разработку динамической защиты для танков ВСУ, сообщила в среду Служба безопасности Украины (СБУ).
"По материалам СБУ и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) подозрения получили дельцы, которые разворовывали деньги на производстве динамической защиты для танков ВСУ... схема нанесла ущерб государственному бюджету в почти 12 миллионов гривен (около 290 тысяч долларов - ред.)" - говорится в Telegram-канале СБУ.
Как отмечается в публикации, в 2022 году минобороны Украины заключило договор с машиностроительным предприятием из Киева о разработке динамической защиты для бронетехники ВСУ. Однако сотрудники предприятия намеренно завысили суммы в контракте, присвоив разницу с реальной стоимостью продукции.