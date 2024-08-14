Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сотрудники киевского оборонного предприятия украли свыше 200 тысяч долларов - 14.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240814/kiev-850874627.html
Сотрудники киевского оборонного предприятия украли свыше 200 тысяч долларов
Сотрудники киевского оборонного предприятия украли свыше 200 тысяч долларов - 14.08.2024, ПРАЙМ
Сотрудники киевского оборонного предприятия украли свыше 200 тысяч долларов
Сотрудники киевского оборонного предприятия присвоили 290 тысяч долларов, направленных на разработку динамической защиты для танков ВСУ, сообщила в среду Служба | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:17+0300
2024-08-14T11:17+0300
украина
кража
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Сотрудники киевского оборонного предприятия присвоили 290 тысяч долларов, направленных на разработку динамической защиты для танков ВСУ, сообщила в среду Служба безопасности Украины (СБУ). "По материалам СБУ и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) подозрения получили дельцы, которые разворовывали деньги на производстве динамической защиты для танков ВСУ... схема нанесла ущерб государственному бюджету в почти 12 миллионов гривен (около 290 тысяч долларов - ред.)" - говорится в Telegram-канале СБУ. Как отмечается в публикации, в 2022 году минобороны Украины заключило договор с машиностроительным предприятием из Киева о разработке динамической защиты для бронетехники ВСУ. Однако сотрудники предприятия намеренно завысили суммы в контракте, присвоив разницу с реальной стоимостью продукции.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, кража
УКРАИНА, кража
11:17 14.08.2024
 
Сотрудники киевского оборонного предприятия украли свыше 200 тысяч долларов

В Киеве на оборонном предприятия украли $290 тыс с разработки защиты для танков

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Сотрудники киевского оборонного предприятия присвоили 290 тысяч долларов, направленных на разработку динамической защиты для танков ВСУ, сообщила в среду Служба безопасности Украины (СБУ).
"По материалам СБУ и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) подозрения получили дельцы, которые разворовывали деньги на производстве динамической защиты для танков ВСУ... схема нанесла ущерб государственному бюджету в почти 12 миллионов гривен (около 290 тысяч долларов - ред.)" - говорится в Telegram-канале СБУ.
Как отмечается в публикации, в 2022 году минобороны Украины заключило договор с машиностроительным предприятием из Киева о разработке динамической защиты для бронетехники ВСУ. Однако сотрудники предприятия намеренно завысили суммы в контракте, присвоив разницу с реальной стоимостью продукции.
 
УКРАИНАкража
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала