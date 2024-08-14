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Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве шуткой про Лужкова - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве шуткой про Лужкова
Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве шуткой про Лужкова - 14.08.2024, ПРАЙМ
Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве шуткой про Лужкова
Мэрия Москвы регулярно перекладывает плитку, поскольку это экономически целесообразно и делает столицу привлекательнее для туристов. Об этом столичный... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:09+0300
2024-08-14T11:11+0300
россия
москва
сергей собянин
благоустройство городской среды
благоустройство
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мэрия Москвы регулярно перекладывает плитку, поскольку это экономически целесообразно и делает столицу привлекательнее для туристов. Об этом столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал на образовательном форуме "Территория смыслов""Зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную перекладываете", - процитировал частые упрёки горожан Собянин. И привел "популярный у города мем": "Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл. На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл, это современная экономика там зарыта".Он подчеркнул, что после благоустройства проекты быстро окупаются за счет роста туристического потока. Москва, потратив 100 миллиардов на благоустройство, каждый год дополнительно получает 120 миллиардов от от туризма, привел Собянин цифры. Асфальт на столичных улицах начали менять на плитку в 2011 году. А частую перекладку покрытия на одних и тех же улицах заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков объяснял ошибками подрядчиков, а также подключением к электросетям или другими нуждами городского хозяйства.
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россия, москва, сергей собянин, благоустройство городской среды, благоустройство
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, благоустройство городской среды, благоустройство
11:09 14.08.2024 (обновлено: 11:11 14.08.2024)
 
Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве шуткой про Лужкова

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве шуткой про поиск клада Лужкова

© РИА Новости . Евгений Самарин | Перейти в медиабанкМэр Москвы С. Собянин осмотрел ход работ по благоустройству Тверской улицы
Мэр Москвы С. Собянин осмотрел ход работ по благоустройству Тверской улицы - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Евгений Самарин
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мэрия Москвы регулярно перекладывает плитку, поскольку это экономически целесообразно и делает столицу привлекательнее для туристов. Об этом столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал на образовательном форуме "Территория смыслов"
"Зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную перекладываете", - процитировал частые упрёки горожан Собянин. И привел "популярный у города мем": "Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл. На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл, это современная экономика там зарыта".
Он подчеркнул, что после благоустройства проекты быстро окупаются за счет роста туристического потока. Москва, потратив 100 миллиардов на благоустройство, каждый год дополнительно получает 120 миллиардов от от туризма, привел Собянин цифры.
Асфальт на столичных улицах начали менять на плитку в 2011 году. А частую перекладку покрытия на одних и тех же улицах заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков объяснял ошибками подрядчиков, а также подключением к электросетям или другими нуждами городского хозяйства.
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РОССИЯМОСКВАСергей Собянинблагоустройство городской средыблагоустройство
 
 
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