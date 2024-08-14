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Россияне начали массово скупать один вид бытовой техники - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Россияне начали массово скупать один вид бытовой техники
Россияне начали массово скупать один вид бытовой техники - 14.08.2024, ПРАЙМ
Россияне начали массово скупать один вид бытовой техники
Продажи кофемашин в России за первое полугодие 2024 года выросли на 35 процентов в натуральном выражении и достигли 1,1 миллиона единиц, сообщает издание... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T08:52+0300
2024-08-14T09:23+0300
экономика
россия
бытовая техника
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Продажи кофемашин в России за первое полугодие 2024 года выросли на 35 процентов в натуральном выражении и достигли 1,1 миллиона единиц, сообщает издание "Ведомости"."За первые шесть месяцев 2024 г. ретейлеры продали кофемашин на сумму в 15,9 млрд руб., это на 44% больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - пишет издание со ссылкой на данные "М.видео-Эльдорадо".Отмечается, что средняя цена приобретаемых кофемашин выросла на десять процентов и составила около 40 тысяч рублей. В топ-5 самых популярных марок кофемашин в России вошли Delonghi, Philips, Krups, Thomson и Polaris. Delonghi является лидером продаж с долей 30% в структуре продаж за январь-июнь.
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россия, бытовая техника
Экономика, РОССИЯ, бытовая техника
08:52 14.08.2024 (обновлено: 09:23 14.08.2024)
 
Россияне начали массово скупать один вид бытовой техники

"Ведомости": в России началась массовая скупка кофемашин

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМолотый кофе
Молотый кофе - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Продажи кофемашин в России за первое полугодие 2024 года выросли на 35 процентов в натуральном выражении и достигли 1,1 миллиона единиц, сообщает издание "Ведомости".
"За первые шесть месяцев 2024 г. ретейлеры продали кофемашин на сумму в 15,9 млрд руб., это на 44% больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - пишет издание со ссылкой на данные "М.видео-Эльдорадо".
Отмечается, что средняя цена приобретаемых кофемашин выросла на десять процентов и составила около 40 тысяч рублей. В топ-5 самых популярных марок кофемашин в России вошли Delonghi, Philips, Krups, Thomson и Polaris. Delonghi является лидером продаж с долей 30% в структуре продаж за январь-июнь.
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