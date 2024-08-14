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Россияне начали массово скупать один вид бытовой техники

Россияне начали массово скупать один вид бытовой техники - 14.08.2024, ПРАЙМ

Россияне начали массово скупать один вид бытовой техники

Продажи кофемашин в России за первое полугодие 2024 года выросли на 35 процентов в натуральном выражении и достигли 1,1 миллиона единиц, сообщает издание... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T08:52+0300

2024-08-14T08:52+0300

2024-08-14T09:23+0300

экономика

россия

бытовая техника

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Продажи кофемашин в России за первое полугодие 2024 года выросли на 35 процентов в натуральном выражении и достигли 1,1 миллиона единиц, сообщает издание "Ведомости"."За первые шесть месяцев 2024 г. ретейлеры продали кофемашин на сумму в 15,9 млрд руб., это на 44% больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - пишет издание со ссылкой на данные "М.видео-Эльдорадо".Отмечается, что средняя цена приобретаемых кофемашин выросла на десять процентов и составила около 40 тысяч рублей. В топ-5 самых популярных марок кофемашин в России вошли Delonghi, Philips, Krups, Thomson и Polaris. Delonghi является лидером продаж с долей 30% в структуре продаж за январь-июнь.

https://1prime.ru/20240813/elektronika-850864139.html

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россия, бытовая техника