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В Польше подсчитали расходы на комиссию по "российскому влиянию" - 14.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240814/komissiya-850874457.html
В Польше подсчитали расходы на комиссию по "российскому влиянию"
В Польше подсчитали расходы на комиссию по "российскому влиянию" - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Польше подсчитали расходы на комиссию по "российскому влиянию"
Комиссия по расследованию "российского влияния" обошлась бюджету Польши почти в 140 тысяч долларов, передает издание Rzeczpospolita. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:12+0300
2024-08-14T11:14+0300
экономика
польша
россия
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ВАРШАВА, 14 авг - ПРАЙМ. Комиссия по расследованию "российского влияния" обошлась бюджету Польши почти в 140 тысяч долларов, передает издание Rzeczpospolita."Более 555 тысяч злотых (139 тысяч долларов) стоили три месяца работы комиссии по российскому влиянию, созданной PiS (партией "Право и справедливость")" - сказано в материале.Отмечается, что значительная часть затрат - около 422 тысяч злотых - была потрачена на зарплаты девяти членов комиссии за три месяца работы. В эти затраты включены также выплаты председателю комиссии Славомиру Ченкевичу, а также взносы на социальное страхование и фонд труда для членов комиссии.Еще около 68 тысяч злотых были потрачены на зарплаты сотрудников, обслуживающих комиссию. Издание указывает, что новая комиссия по изучению "российского влияния", созданная премьер-министром Польши, будет еще более дорогостоящей.В издании добавили, что комиссия возглавляется главой Службы военной контрразведки генералом Ярославом Стружиком и состоит из 11 членов.
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польша, россия
Экономика, ПОЛЬША, РОССИЯ
11:12 14.08.2024 (обновлено: 11:14 14.08.2024)
 
В Польше подсчитали расходы на комиссию по "российскому влиянию"

Rzeczpospolita: комиссия по "российскому влиянию" обошлась Варшаве в $140 тысяч

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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ВАРШАВА, 14 авг - ПРАЙМ. Комиссия по расследованию "российского влияния" обошлась бюджету Польши почти в 140 тысяч долларов, передает издание Rzeczpospolita.
"Более 555 тысяч злотых (139 тысяч долларов) стоили три месяца работы комиссии по российскому влиянию, созданной PiS (партией "Право и справедливость")" - сказано в материале.
Отмечается, что значительная часть затрат - около 422 тысяч злотых - была потрачена на зарплаты девяти членов комиссии за три месяца работы. В эти затраты включены также выплаты председателю комиссии Славомиру Ченкевичу, а также взносы на социальное страхование и фонд труда для членов комиссии.
Еще около 68 тысяч злотых были потрачены на зарплаты сотрудников, обслуживающих комиссию. Издание указывает, что новая комиссия по изучению "российского влияния", созданная премьер-министром Польши, будет еще более дорогостоящей.
В издании добавили, что комиссия возглавляется главой Службы военной контрразведки генералом Ярославом Стружиком и состоит из 11 членов.
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