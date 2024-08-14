https://1prime.ru/20240814/komissiya-850874457.html
В Польше подсчитали расходы на комиссию по "российскому влиянию"
В Польше подсчитали расходы на комиссию по "российскому влиянию" - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Польше подсчитали расходы на комиссию по "российскому влиянию"
Комиссия по расследованию "российского влияния" обошлась бюджету Польши почти в 140 тысяч долларов, передает издание Rzeczpospolita. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:12+0300
2024-08-14T11:12+0300
2024-08-14T11:14+0300
экономика
польша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 14 авг - ПРАЙМ. Комиссия по расследованию "российского влияния" обошлась бюджету Польши почти в 140 тысяч долларов, передает издание Rzeczpospolita."Более 555 тысяч злотых (139 тысяч долларов) стоили три месяца работы комиссии по российскому влиянию, созданной PiS (партией "Право и справедливость")" - сказано в материале.Отмечается, что значительная часть затрат - около 422 тысяч злотых - была потрачена на зарплаты девяти членов комиссии за три месяца работы. В эти затраты включены также выплаты председателю комиссии Славомиру Ченкевичу, а также взносы на социальное страхование и фонд труда для членов комиссии.Еще около 68 тысяч злотых были потрачены на зарплаты сотрудников, обслуживающих комиссию. Издание указывает, что новая комиссия по изучению "российского влияния", созданная премьер-министром Польши, будет еще более дорогостоящей.В издании добавили, что комиссия возглавляется главой Службы военной контрразведки генералом Ярославом Стружиком и состоит из 11 членов.
https://1prime.ru/20240813/polsha-850861381.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, россия
Экономика, ПОЛЬША, РОССИЯ
В Польше подсчитали расходы на комиссию по "российскому влиянию"
Rzeczpospolita: комиссия по "российскому влиянию" обошлась Варшаве в $140 тысяч
ВАРШАВА, 14 авг - ПРАЙМ. Комиссия по расследованию "российского влияния" обошлась бюджету Польши почти в 140 тысяч долларов, передает издание Rzeczpospolita.
"Более 555 тысяч злотых (139 тысяч долларов) стоили три месяца работы комиссии по российскому влиянию, созданной PiS (партией "Право и справедливость")" - сказано в материале.
Отмечается, что значительная часть затрат - около 422 тысяч злотых - была потрачена на зарплаты девяти членов комиссии за три месяца работы. В эти затраты включены также выплаты председателю комиссии Славомиру Ченкевичу, а также взносы на социальное страхование и фонд труда для членов комиссии.
Еще около 68 тысяч злотых были потрачены на зарплаты сотрудников, обслуживающих комиссию. Издание указывает, что новая комиссия по изучению "российского влияния", созданная премьер-министром Польши, будет еще более дорогостоящей.
В издании добавили, что комиссия возглавляется главой Службы военной контрразведки генералом Ярославом Стружиком и состоит из 11 членов.
Польша возьмет у США в лизинг ударные вертолеты AH-64E Apache