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В Польше подсчитали расходы на комиссию по "российскому влиянию"

В Польше подсчитали расходы на комиссию по "российскому влиянию" - 14.08.2024, ПРАЙМ

В Польше подсчитали расходы на комиссию по "российскому влиянию"

Комиссия по расследованию "российского влияния" обошлась бюджету Польши почти в 140 тысяч долларов, передает издание Rzeczpospolita. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T11:12+0300

2024-08-14T11:12+0300

2024-08-14T11:14+0300

экономика

польша

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ВАРШАВА, 14 авг - ПРАЙМ. Комиссия по расследованию "российского влияния" обошлась бюджету Польши почти в 140 тысяч долларов, передает издание Rzeczpospolita."Более 555 тысяч злотых (139 тысяч долларов) стоили три месяца работы комиссии по российскому влиянию, созданной PiS (партией "Право и справедливость")" - сказано в материале.Отмечается, что значительная часть затрат - около 422 тысяч злотых - была потрачена на зарплаты девяти членов комиссии за три месяца работы. В эти затраты включены также выплаты председателю комиссии Славомиру Ченкевичу, а также взносы на социальное страхование и фонд труда для членов комиссии.Еще около 68 тысяч злотых были потрачены на зарплаты сотрудников, обслуживающих комиссию. Издание указывает, что новая комиссия по изучению "российского влияния", созданная премьер-министром Польши, будет еще более дорогостоящей.В издании добавили, что комиссия возглавляется главой Службы военной контрразведки генералом Ярославом Стружиком и состоит из 11 членов.

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