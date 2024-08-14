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Rheinmetall приобретет оборонную компанию США Loc Performance Products

Rheinmetall приобретет оборонную компанию США Loc Performance Products - 14.08.2024, ПРАЙМ

Rheinmetall приобретет оборонную компанию США Loc Performance Products

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобретает американскую компанию Loc Performance Products, стоимость которой оценивается в 950 миллионов долларов, это... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T16:37+0300

2024-08-14T16:37+0300

2024-08-14T16:37+0300

экономика

германия

сша

rheinmetall

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БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобретает американскую компанию Loc Performance Products, стоимость которой оценивается в 950 миллионов долларов, это позволит укрепить позиции на оборонном рынке, сообщила пресс-служба концерна. "Тринадцатого августа 2024 года Rheinmetall подписал соглашение о приобретении всех акций Loc Performance Products, LLC, известного производителя транспортных средств, расположенного в Плимуте, штат Мичиган", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря приобретению компании в США Rheinmetall расширяет свои позиции на оборонном рынке и укрепляет свой основной бизнес в области производства наземных транспортных средств для военных заказчиков по всему миру. "Приобретая Loc Performance, концерн расширяет свой бизнес с американскими военными, увеличивает свою промышленную базу в США и создает дополнительный доступ для своих технологий в Северной Америке. Rheinmetall также укрепляет свои производственные мощности в США с целью получения целевых крупносерийных заказов по программам вооруженных сил США с общим потенциалом более 60 миллиардов долларов", - добавили в концерне. Приобретение дает компании Rheinmetall ключевые возможности в США и позволит ей более эффективно снабжать минобороны США, расширять портфель продукции и производственные возможности компании на внутреннем рынке. "Согласованная цена покупки Loc Performance, которая должна быть уплачена по завершении сделки, основана на стоимости предприятия в 950 миллионов долларов США. Завершение сделки зависит от одобрения регулирующих органов", - уточнили в сообщении. Отмечается, что в Loc Performance работает около тысячи сотрудников.

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германия, сша, rheinmetall