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Rheinmetall приобретет оборонную компанию США Loc Performance Products - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Rheinmetall приобретет оборонную компанию США Loc Performance Products
Rheinmetall приобретет оборонную компанию США Loc Performance Products - 14.08.2024, ПРАЙМ
Rheinmetall приобретет оборонную компанию США Loc Performance Products
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобретает американскую компанию Loc Performance Products, стоимость которой оценивается в 950 миллионов долларов, это... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T16:37+0300
2024-08-14T16:37+0300
экономика
германия
сша
rheinmetall
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БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобретает американскую компанию Loc Performance Products, стоимость которой оценивается в 950 миллионов долларов, это позволит укрепить позиции на оборонном рынке, сообщила пресс-служба концерна. "Тринадцатого августа 2024 года Rheinmetall подписал соглашение о приобретении всех акций Loc Performance Products, LLC, известного производителя транспортных средств, расположенного в Плимуте, штат Мичиган", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря приобретению компании в США Rheinmetall расширяет свои позиции на оборонном рынке и укрепляет свой основной бизнес в области производства наземных транспортных средств для военных заказчиков по всему миру. "Приобретая Loc Performance, концерн расширяет свой бизнес с американскими военными, увеличивает свою промышленную базу в США и создает дополнительный доступ для своих технологий в Северной Америке. Rheinmetall также укрепляет свои производственные мощности в США с целью получения целевых крупносерийных заказов по программам вооруженных сил США с общим потенциалом более 60 миллиардов долларов", - добавили в концерне. Приобретение дает компании Rheinmetall ключевые возможности в США и позволит ей более эффективно снабжать минобороны США, расширять портфель продукции и производственные возможности компании на внутреннем рынке. "Согласованная цена покупки Loc Performance, которая должна быть уплачена по завершении сделки, основана на стоимости предприятия в 950 миллионов долларов США. Завершение сделки зависит от одобрения регулирующих органов", - уточнили в сообщении. Отмечается, что в Loc Performance работает около тысячи сотрудников.
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германия, сша, rheinmetall
Экономика, ГЕРМАНИЯ, США, Rheinmetall
16:37 14.08.2024
 
Rheinmetall приобретет оборонную компанию США Loc Performance Products

Rheinmetall приобретет американскую Loc Performance Products стоимостью $950 млн

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобретает американскую компанию Loc Performance Products, стоимость которой оценивается в 950 миллионов долларов, это позволит укрепить позиции на оборонном рынке, сообщила пресс-служба концерна.
"Тринадцатого августа 2024 года Rheinmetall подписал соглашение о приобретении всех акций Loc Performance Products, LLC, известного производителя транспортных средств, расположенного в Плимуте, штат Мичиган", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря приобретению компании в США Rheinmetall расширяет свои позиции на оборонном рынке и укрепляет свой основной бизнес в области производства наземных транспортных средств для военных заказчиков по всему миру.
"Приобретая Loc Performance, концерн расширяет свой бизнес с американскими военными, увеличивает свою промышленную базу в США и создает дополнительный доступ для своих технологий в Северной Америке. Rheinmetall также укрепляет свои производственные мощности в США с целью получения целевых крупносерийных заказов по программам вооруженных сил США с общим потенциалом более 60 миллиардов долларов", - добавили в концерне.
Приобретение дает компании Rheinmetall ключевые возможности в США и позволит ей более эффективно снабжать минобороны США, расширять портфель продукции и производственные возможности компании на внутреннем рынке.
"Согласованная цена покупки Loc Performance, которая должна быть уплачена по завершении сделки, основана на стоимости предприятия в 950 миллионов долларов США. Завершение сделки зависит от одобрения регулирующих органов", - уточнили в сообщении.
Отмечается, что в Loc Performance работает около тысячи сотрудников.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯСШАRheinmetall
 
 
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