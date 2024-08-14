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В Сербии объяснили, как можно избежать конфликта Европы с Россией - 14.08.2024, ПРАЙМ
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В Сербии объяснили, как можно избежать конфликта Европы с Россией
В Сербии объяснили, как можно избежать конфликта Европы с Россией - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Сербии объяснили, как можно избежать конфликта Европы с Россией
Вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости объяснил, как можно избежать конфликта между Европой и Российской Федерацией. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T06:15+0300
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политика
россия
европа
конфликт
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости объяснил, как можно избежать конфликта между Европой и Российской Федерацией.По его словам, "конфликта можно избежать, если Россия будет достаточно сильной, чтобы каждому было ясно, что ее нельзя победить".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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россия, европа, конфликт
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, конфликт
06:15 14.08.2024
 
В Сербии объяснили, как можно избежать конфликта Европы с Россией

Вулин: избежать конфликта ЕС с РФ можно, если РФ покажет, что ее нельзя победить

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости объяснил, как можно избежать конфликта между Европой и Российской Федерацией.
По его словам, "конфликта можно избежать, если Россия будет достаточно сильной, чтобы каждому было ясно, что ее нельзя победить".
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МВД Сербии А. Вулиным
Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии
11 августа, 21:46
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
 
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