https://1prime.ru/20240814/konflikt-850867978.html

В Сербии объяснили, как можно избежать конфликта Европы с Россией

В Сербии объяснили, как можно избежать конфликта Европы с Россией - 14.08.2024, ПРАЙМ

В Сербии объяснили, как можно избежать конфликта Европы с Россией

Вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости объяснил, как можно избежать конфликта между Европой и Российской Федерацией. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T06:15+0300

2024-08-14T06:15+0300

2024-08-14T06:15+0300

политика

россия

европа

конфликт

https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_434a22447bd6782c8205b668ae272a22.jpg

МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости объяснил, как можно избежать конфликта между Европой и Российской Федерацией.По его словам, "конфликта можно избежать, если Россия будет достаточно сильной, чтобы каждому было ясно, что ее нельзя победить".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://1prime.ru/20240811/gaz-850811020.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, конфликт