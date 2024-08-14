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В Сербии объяснили, как можно избежать конфликта Европы с Россией
В Сербии объяснили, как можно избежать конфликта Европы с Россией - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Сербии объяснили, как можно избежать конфликта Европы с Россией
Вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости объяснил, как можно избежать конфликта между Европой и Российской Федерацией. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T06:15+0300
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости объяснил, как можно избежать конфликта между Европой и Российской Федерацией.По его словам, "конфликта можно избежать, если Россия будет достаточно сильной, чтобы каждому было ясно, что ее нельзя победить".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, конфликт
В Сербии объяснили, как можно избежать конфликта Европы с Россией
Вулин: избежать конфликта ЕС с РФ можно, если РФ покажет, что ее нельзя победить
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости объяснил, как можно избежать конфликта между Европой и Российской Федерацией.
По его словам, "конфликта можно избежать, если Россия будет достаточно сильной, чтобы каждому было ясно, что ее нельзя победить".
Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.