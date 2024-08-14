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СМИ: в России усилили контроль за KPI в выкупленных у иностранцев компаниях - 14.08.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в России усилили контроль за KPI в выкупленных у иностранцев компаниях
СМИ: в России усилили контроль за KPI в выкупленных у иностранцев компаниях - 14.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: в России усилили контроль за KPI в выкупленных у иностранцев компаниях
Различные профильные ведомства в России инициировали проверки отчетов KPI у владельцев компаний, которые были выкуплены у иностранных инвесторов, передает РБК. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T09:32+0300
2024-08-14T09:32+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Различные профильные ведомства в России инициировали проверки отчетов KPI у владельцев компаний, которые были выкуплены у иностранных инвесторов, передает РБК."Профильные ведомства запросили у новых собственников компаний, выкупленных у иностранцев, отчеты о выполнении KPI (ключевых показателей эффективности), которые ранее были согласованы подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России", - говорится в материале издания.По данным РБК, запросы были особенно активны в начале июля, в конце первого полугодия и в январе. Не исключается, что активность ведомств увеличилась после снижения нагрузки на рассмотрение заявок для утверждения правительственной комиссией.Отмечается, что KPI должны гарантировать сохранение технологического потенциала, основной экономической деятельности, рабочих мест и выполнение договорных обязательств компаний.В зависимости от специфики бизнеса могут быть установлены и другие требования. Хотя законодательство не предусматривает конкретной ответственности за нарушение KPI, возможны различные меры, такие как штрафы, внешнее управление, арест активов или ограничение права распоряжаться ими, заключили в издании.
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россия
Экономика, РОССИЯ
09:32 14.08.2024
 
СМИ: в России усилили контроль за KPI в выкупленных у иностранцев компаниях

РБК: власти усилили контроль за KPI в выкупленных у иностранцев компаниях

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Различные профильные ведомства в России инициировали проверки отчетов KPI у владельцев компаний, которые были выкуплены у иностранных инвесторов, передает РБК.
"Профильные ведомства запросили у новых собственников компаний, выкупленных у иностранцев, отчеты о выполнении KPI (ключевых показателей эффективности), которые ранее были согласованы подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России", - говорится в материале издания.
По данным РБК, запросы были особенно активны в начале июля, в конце первого полугодия и в январе. Не исключается, что активность ведомств увеличилась после снижения нагрузки на рассмотрение заявок для утверждения правительственной комиссией.
Отмечается, что KPI должны гарантировать сохранение технологического потенциала, основной экономической деятельности, рабочих мест и выполнение договорных обязательств компаний.
В зависимости от специфики бизнеса могут быть установлены и другие требования. Хотя законодательство не предусматривает конкретной ответственности за нарушение KPI, возможны различные меры, такие как штрафы, внешнее управление, арест активов или ограничение права распоряжаться ими, заключили в издании.
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