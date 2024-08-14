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Губернатор Котюков принял участие в обсуждении нацпроекта по космосу

Губернатор Котюков принял участие в обсуждении нацпроекта по космосу - 14.08.2024, ПРАЙМ

Губернатор Котюков принял участие в обсуждении нацпроекта по космосу

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли. Об этом говорится в сообщении... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T15:31+0300

2024-08-14T15:31+0300

2024-08-14T15:31+0300

красноярский край

космос

роскосмос

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли. Об этом говорится в сообщении Управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Стратсессию по национальному проекту "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года" провел председатель правительства России Михаил Мишустин. "Чтобы выполнить задачи, которые поставил президент в майском указе, предстоит в разы нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, что позволит существенно повысить качество услуг для государства, граждан и бизнеса. Также нужно наладить конвейерное производство до 250 единиц в год. Такой подход даст возможность снизить себестоимость спутников, отработать до совершенства целый ряд технологий, поддержать внутренний выпуск комплектующих. А для потребителей, что очень важно, – обеспечить высокий уровень космических сервисов", – заявил Мишустин. Как отмечается в сообщении, в Красноярском крае работают крупные предприятия госкорпорации "Роскоcмос", которые вносят большой вклад в развитие отрасли. На одном из них – АО "Решетнёв" – производят спутники, которые составляют две трети орбитальной группировки России. Как отметил Котюков, поддержка высокотехнологичного производства – это безусловный приоритет для Красноярского края. "Для Красноярского края новый национальный проект представляет особую значимость – у нас работают предприятия "Роскоcмоса", которые вносят значительный вклад в развитие отрасли. Для нас важно, что планируется наращивание производственных мощностей АО "Решетнёв" в Железногорске благодаря задаче по увеличению орбитальной группировки космических аппаратов. Также край будет активно участвовать в подготовке инженерных кадров и развитии научной деятельности в этой сфере", - заявил губернатор. В ходе стратсессии глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что в 2026 году в России начнется конвейерное производство спутников. Проект реализуют на двух предприятиях госкорпорации - АО "Решетнев" и НПО им. Лавочкина (Московская область).

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красноярский край, космос, роскосмос