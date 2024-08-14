Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Губернатор Котюков принял участие в обсуждении нацпроекта по космосу - 14.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240814/krasnoyarsk-850883411.html
Губернатор Котюков принял участие в обсуждении нацпроекта по космосу
Губернатор Котюков принял участие в обсуждении нацпроекта по космосу - 14.08.2024, ПРАЙМ
Губернатор Котюков принял участие в обсуждении нацпроекта по космосу
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли. Об этом говорится в сообщении... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:31+0300
2024-08-14T15:31+0300
красноярский край
космос
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0e/850883262_31:0:3672:2048_1920x0_80_0_0_350575a391b4bc0750f899348315a524.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли. Об этом говорится в сообщении Управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Стратсессию по национальному проекту "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года" провел председатель правительства России Михаил Мишустин. "Чтобы выполнить задачи, которые поставил президент в майском указе, предстоит в разы нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, что позволит существенно повысить качество услуг для государства, граждан и бизнеса. Также нужно наладить конвейерное производство до 250 единиц в год. Такой подход даст возможность снизить себестоимость спутников, отработать до совершенства целый ряд технологий, поддержать внутренний выпуск комплектующих. А для потребителей, что очень важно, – обеспечить высокий уровень космических сервисов", – заявил Мишустин. Как отмечается в сообщении, в Красноярском крае работают крупные предприятия госкорпорации "Роскоcмос", которые вносят большой вклад в развитие отрасли. На одном из них – АО "Решетнёв" – производят спутники, которые составляют две трети орбитальной группировки России. Как отметил Котюков, поддержка высокотехнологичного производства – это безусловный приоритет для Красноярского края. "Для Красноярского края новый национальный проект представляет особую значимость – у нас работают предприятия "Роскоcмоса", которые вносят значительный вклад в развитие отрасли. Для нас важно, что планируется наращивание производственных мощностей АО "Решетнёв" в Железногорске благодаря задаче по увеличению орбитальной группировки космических аппаратов. Также край будет активно участвовать в подготовке инженерных кадров и развитии научной деятельности в этой сфере", - заявил губернатор. В ходе стратсессии глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что в 2026 году в России начнется конвейерное производство спутников. Проект реализуют на двух предприятиях госкорпорации - АО "Решетнев" и НПО им. Лавочкина (Московская область).
красноярский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0e/850883262_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_c4ef2b17b8b7ea3ad4ab254115731a0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
красноярский край, космос, роскосмос
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, космос, Роскосмос
15:31 14.08.2024
 

Губернатор Котюков принял участие в обсуждении нацпроекта по космосу

© Фото : DMITRY ASTAKHOVРазвитие космической отрасли обсудили на стратсессии Правительства России
Развитие космической отрасли обсудили на стратсессии Правительства России - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© Фото : DMITRY ASTAKHOV
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли. Об этом говорится в сообщении Управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Стратсессию по национальному проекту "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года" провел председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Чтобы выполнить задачи, которые поставил президент в майском указе, предстоит в разы нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, что позволит существенно повысить качество услуг для государства, граждан и бизнеса. Также нужно наладить конвейерное производство до 250 единиц в год. Такой подход даст возможность снизить себестоимость спутников, отработать до совершенства целый ряд технологий, поддержать внутренний выпуск комплектующих. А для потребителей, что очень важно, – обеспечить высокий уровень космических сервисов", – заявил Мишустин.
Как отмечается в сообщении, в Красноярском крае работают крупные предприятия госкорпорации "Роскоcмос", которые вносят большой вклад в развитие отрасли. На одном из них – АО "Решетнёв" – производят спутники, которые составляют две трети орбитальной группировки России. Как отметил Котюков, поддержка высокотехнологичного производства – это безусловный приоритет для Красноярского края.
"Для Красноярского края новый национальный проект представляет особую значимость – у нас работают предприятия "Роскоcмоса", которые вносят значительный вклад в развитие отрасли. Для нас важно, что планируется наращивание производственных мощностей АО "Решетнёв" в Железногорске благодаря задаче по увеличению орбитальной группировки космических аппаратов. Также край будет активно участвовать в подготовке инженерных кадров и развитии научной деятельности в этой сфере", - заявил губернатор.
В ходе стратсессии глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что в 2026 году в России начнется конвейерное производство спутников. Проект реализуют на двух предприятиях госкорпорации - АО "Решетнев" и НПО им. Лавочкина (Московская область).
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙкосмосРоскосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала