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Силуанов рассказал о перспективах легализации криптобирж в России
Силуанов рассказал о перспективах легализации криптобирж в России - 14.08.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о перспективах легализации криптобирж в России
Минфин и ЦБ обсуждают вопрос о легализации криптобирж в РФ, но консенсус пока не найден, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T10:55+0300
2024-08-14T10:55+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Минфин и ЦБ обсуждают вопрос о легализации криптобирж в РФ, но консенсус пока не найден, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"."Мы легализовали собственный майнинг, возможность расчетов намайненными биткоинами за внешнеэкономическую деятельность, возможность расчетов за внешнеэкономическую деятельность с использованием цифровых финансовых активов. Остался теперь вопрос дорегулирования, создания собственных легальных криптобирж. Это еще пока находится в серой зоне. И не запрещено, и не разрешено... Здесь и Центральный банк, и правительство в лице Минфина этим предметно занимается. Мы не нашли пока еще решение, как это сделать", - сказал Силуанов."Тема есть, постараемся подготовить осенью соответствующее законодательное решение, но хочу сказать, что в весеннюю сессию работы нашего парламента мы здорово продвинулись", - заключил он.
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россия, минфин
Криптовалюта, РОССИЯ, Минфин
Силуанов рассказал о перспективах легализации криптобирж в России
Силуанов: Минфин и ЦБ обсуждают вопрос легализации криптобирж в России
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Минфин и ЦБ обсуждают вопрос о легализации криптобирж в РФ, но консенсус пока не найден, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Мы легализовали собственный майнинг, возможность расчетов намайненными биткоинами за внешнеэкономическую деятельность, возможность расчетов за внешнеэкономическую деятельность с использованием цифровых финансовых активов. Остался теперь вопрос дорегулирования, создания собственных легальных криптобирж. Это еще пока находится в серой зоне. И не запрещено, и не разрешено... Здесь и Центральный банк, и правительство в лице Минфина этим предметно занимается. Мы не нашли пока еще решение, как это сделать", - сказал Силуанов.
"Тема есть, постараемся подготовить осенью соответствующее законодательное решение, но хочу сказать, что в весеннюю сессию работы нашего парламента мы здорово продвинулись", - заключил он.