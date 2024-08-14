https://1prime.ru/20240814/kriptobirzhi-850873154.html

Силуанов рассказал о перспективах легализации криптобирж в России

Силуанов рассказал о перспективах легализации криптобирж в России - 14.08.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о перспективах легализации криптобирж в России

Минфин и ЦБ обсуждают вопрос о легализации криптобирж в РФ, но консенсус пока не найден, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T10:55+0300

2024-08-14T10:55+0300

2024-08-14T11:11+0300

криптовалюта

россия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/84250/61/842506130_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_1ccb0ed1e34064fa6564c530aff30482.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Минфин и ЦБ обсуждают вопрос о легализации криптобирж в РФ, но консенсус пока не найден, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"."Мы легализовали собственный майнинг, возможность расчетов намайненными биткоинами за внешнеэкономическую деятельность, возможность расчетов за внешнеэкономическую деятельность с использованием цифровых финансовых активов. Остался теперь вопрос дорегулирования, создания собственных легальных криптобирж. Это еще пока находится в серой зоне. И не запрещено, и не разрешено... Здесь и Центральный банк, и правительство в лице Минфина этим предметно занимается. Мы не нашли пока еще решение, как это сделать", - сказал Силуанов."Тема есть, постараемся подготовить осенью соответствующее законодательное решение, но хочу сказать, что в весеннюю сессию работы нашего парламента мы здорово продвинулись", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин