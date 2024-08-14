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Авиабилеты в Калининградскую область продолжат субсидировать, заявил Путин

Авиабилеты в Калининградскую область продолжат субсидировать, заявил Путин - 14.08.2024, ПРАЙМ

Авиабилеты в Калининградскую область продолжат субсидировать, заявил Путин

Государство продолжит субсидировать авиабилеты в Калининградскую область. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T13:43+0300

2024-08-14T13:43+0300

2024-08-14T13:43+0300

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владимир путин

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Государство продолжит субсидировать авиабилеты в Калининградскую область. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных.Беспрозванных назвал вопрос "чувствительным" для всего региона. "Субсидирование продолжится", - пообещал Путин. Беспрозванных назначен на должность 15 мая указом президента. До этого он работал заместителем министра промышленности и торговли. С 2012-го по 2016-й занимал должность зампредседателя правительства Воронежской области.

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