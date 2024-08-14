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Metro сообщила о чистом убытке за девять месяцев 2023-2024 финансового года
Metro сообщила о чистом убытке за девять месяцев 2023-2024 финансового года - 14.08.2024, ПРАЙМ
Metro сообщила о чистом убытке за девять месяцев 2023-2024 финансового года
Немецкий ритейлер Metro AG по итогам первых трех кварталов 2023-2024 финансового года получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 53 миллиона... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T20:35+0300
2024-08-14T20:35+0300
2024-08-14T20:35+0300
экономика
metro
чистый убыток
отчетность
ритейл
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Немецкий ритейлер Metro AG по итогам первых трех кварталов 2023-2024 финансового года получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 53 миллиона евро против прибыли в 589 миллионов евро годом ранее, следует из финансовой отчетности компании. Убыток на одну акцию в отчетном периоде составил 0,13 евро против прибыли в 1,62 евро годом ранее. Продажи выросли на 1,5% - до 22,988 миллиарда евро. Согласно сообщению, продажи в России за девять месяцев снизились на 9,4% и составили 1,826 миллиарда евро. В рублевом выражении снижение составило 15,6%. По итогам третьего квартала фингода чистая прибыль Metro упала почти в 12 раз в годовом выражении – до 15 миллионов евро. Прибыль на акцию сократилась до 0,04 евро с 0,48 евро в третьем квартале предыдущего фингода. Продажи группы при этом выросли на 4,4% - до 7,975 миллиарда евро. Продажи в РФ по итогам третьего квартала выросли в годовом выражении на 7,1% - до 597 миллионов евро, при этом рост в национальной валюте составил 13%. Metro AG - группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает более чем в 30 странах, ее штат насчитывает более 93 тысяч человек.
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metro, чистый убыток, отчетность, ритейл
Экономика, Metro, чистый убыток, отчетность, ритейл
Metro сообщила о чистом убытке за девять месяцев 2023-2024 финансового года
Чистый убыток Metro за 9 месяцев 2023-2024 фингода составил 53 миллиона евро
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Немецкий ритейлер Metro AG по итогам первых трех кварталов 2023-2024 финансового года получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 53 миллиона евро против прибыли в 589 миллионов евро годом ранее, следует из финансовой отчетности компании.
Убыток на одну акцию в отчетном периоде составил 0,13 евро против прибыли в 1,62 евро годом ранее. Продажи выросли на 1,5% - до 22,988 миллиарда евро.
Согласно сообщению, продажи в России за девять месяцев снизились на 9,4% и составили 1,826 миллиарда евро. В рублевом выражении снижение составило 15,6%.
По итогам третьего квартала фингода чистая прибыль Metro упала почти в 12 раз в годовом выражении – до 15 миллионов евро. Прибыль на акцию сократилась до 0,04 евро с 0,48 евро в третьем квартале предыдущего фингода.
Продажи группы при этом выросли на 4,4% - до 7,975 миллиарда евро. Продажи в РФ по итогам третьего квартала выросли в годовом выражении на 7,1% - до 597 миллионов евро, при этом рост в национальной валюте составил 13%.
Metro AG - группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает более чем в 30 странах, ее штат насчитывает более 93 тысяч человек.
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