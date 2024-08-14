Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Акт ядерного терроризма": в МИД прокомментировали атаку ЗАЭС - 14.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240814/mid-850880465.html
"Акт ядерного терроризма": в МИД прокомментировали атаку ЗАЭС
"Акт ядерного терроризма": в МИД прокомментировали атаку ЗАЭС - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Акт ядерного терроризма": в МИД прокомментировали атаку ЗАЭС
Украинские неонацисты совершили бандитские вылазки в российские регионы. Они осмелели, потому что почувствовали карт-бланш от западных кураторов, рассказала... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T14:43+0300
2024-08-14T14:43+0300
мария захарова
киевский режим
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/48/842904897_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_ba63339013a386cf6dbd31e3349fca45.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские неонацисты совершили бандитские вылазки в российские регионы. Они осмелели, потому что почувствовали карт-бланш от западных кураторов, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Она также подчеркнула, что обстрел Запорожской АЭС, который ВСУ совершили с помощью дронов, является актом ядерного терроризма. Именно это, по словам Захаровой, является показательным проявлением киевского режима."Одиннадцатого августа с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области... Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка", - заявила представитель МИД.Госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.
https://1prime.ru/20240814/katastrofa-850878905.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/48/842904897_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_99ee2e4a7a06851b933b3e3578ebd05b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мария захарова, киевский режим, владимир зеленский
Мария Захарова, киевский режим, Владимир Зеленский
14:43 14.08.2024
 
"Акт ядерного терроризма": в МИД прокомментировали атаку ЗАЭС

Захарова: украинские неонацисты совершили бандитские вылазки в регионы России

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские неонацисты совершили бандитские вылазки в российские регионы. Они осмелели, потому что почувствовали карт-бланш от западных кураторов, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она также подчеркнула, что обстрел Запорожской АЭС, который ВСУ совершили с помощью дронов, является актом ядерного терроризма. Именно это, по словам Захаровой, является показательным проявлением киевского режима.
"Одиннадцатого августа с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области... Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка", - заявила представитель МИД.
Госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ
13:31
 
Мария Захаровакиевский режимВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала