https://1prime.ru/20240814/mid-850880465.html

"Акт ядерного терроризма": в МИД прокомментировали атаку ЗАЭС

"Акт ядерного терроризма": в МИД прокомментировали атаку ЗАЭС - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Акт ядерного терроризма": в МИД прокомментировали атаку ЗАЭС

Украинские неонацисты совершили бандитские вылазки в российские регионы. Они осмелели, потому что почувствовали карт-бланш от западных кураторов, рассказала... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T14:43+0300

2024-08-14T14:43+0300

2024-08-14T14:43+0300

мария захарова

киевский режим

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские неонацисты совершили бандитские вылазки в российские регионы. Они осмелели, потому что почувствовали карт-бланш от западных кураторов, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Она также подчеркнула, что обстрел Запорожской АЭС, который ВСУ совершили с помощью дронов, является актом ядерного терроризма. Именно это, по словам Захаровой, является показательным проявлением киевского режима."Одиннадцатого августа с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области... Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка", - заявила представитель МИД.Госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.

https://1prime.ru/20240814/katastrofa-850878905.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, киевский режим, владимир зеленский