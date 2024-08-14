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"Акт ядерного терроризма": в МИД прокомментировали атаку ЗАЭС
"Акт ядерного терроризма": в МИД прокомментировали атаку ЗАЭС - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Акт ядерного терроризма": в МИД прокомментировали атаку ЗАЭС
Украинские неонацисты совершили бандитские вылазки в российские регионы. Они осмелели, потому что почувствовали карт-бланш от западных кураторов, рассказала... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T14:43+0300
2024-08-14T14:43+0300
2024-08-14T14:43+0300
мария захарова
киевский режим
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские неонацисты совершили бандитские вылазки в российские регионы. Они осмелели, потому что почувствовали карт-бланш от западных кураторов, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Она также подчеркнула, что обстрел Запорожской АЭС, который ВСУ совершили с помощью дронов, является актом ядерного терроризма. Именно это, по словам Захаровой, является показательным проявлением киевского режима."Одиннадцатого августа с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области... Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка", - заявила представитель МИД.Госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.
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мария захарова, киевский режим, владимир зеленский
Мария Захарова, киевский режим, Владимир Зеленский
"Акт ядерного терроризма": в МИД прокомментировали атаку ЗАЭС
Захарова: украинские неонацисты совершили бандитские вылазки в регионы России
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские неонацисты совершили бандитские вылазки в российские регионы. Они осмелели, потому что почувствовали карт-бланш от западных кураторов, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она также подчеркнула, что обстрел Запорожской АЭС, который ВСУ совершили с помощью дронов, является актом ядерного терроризма. Именно это, по словам Захаровой, является показательным проявлением киевского режима.
"Одиннадцатого августа с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области... Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка", - заявила представитель МИД.
Госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.
"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ