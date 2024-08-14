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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов - 14.08.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов

Российский рынок акций в начале торговой сессии среды увеличивает рост и снова преодолел круглый уровень в 2900 пунктов по основному индексу, впервые со 2... | 14.08.2024, ПРАЙМ

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экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды увеличивает рост и снова преодолел круглый уровень в 2900 пунктов по основному индексу, впервые со 2 августа, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.20 мск повышается на 0,71%, до 2905,04 пункта, обновляя максимумы со 2 августа.

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россия, мосбиржа