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Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке - 14.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240814/mosbirzha-850888151.html
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке - 14.08.2024, ПРАЙМ
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке
Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились в 17.30 мск, акции самой площадки немного усилили снижение - до 1,26%, следует из данных торгов. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T17:39+0300
2024-08-14T17:39+0300
экономика
биржевые торги
мосбиржа
фондовый рынок
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились в 17.30 мск, акции самой площадки немного усилили снижение - до 1,26%, следует из данных торгов. Торги были приостановлены с 16.18 мск по причине программной ошибки. По состоянию на 17.33 мск индекс биржи снижается на 0,02%, хотя до приостановки торгов он рос на 0,13%. В то же время акции самой Московской биржи снижаются на 1,26%, до приостановки они снижались на 1,03%.
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биржевые торги, мосбиржа, фондовый рынок
Экономика, биржевые торги, Мосбиржа, фондовый рынок
17:39 14.08.2024
 
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились, акции площадки падают на 1,26%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились в 17.30 мск, акции самой площадки немного усилили снижение - до 1,26%, следует из данных торгов.
Торги были приостановлены с 16.18 мск по причине программной ошибки.
По состоянию на 17.33 мск индекс биржи снижается на 0,02%, хотя до приостановки торгов он рос на 0,13%. В то же время акции самой Московской биржи снижаются на 1,26%, до приостановки они снижались на 1,03%.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Названа причина приостановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
17:33
 
Экономикабиржевые торгиМосбиржафондовый рынок
 
 
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