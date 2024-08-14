https://1prime.ru/20240814/mosbirzha-850888151.html

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке - 14.08.2024, ПРАЙМ

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились в 17.30 мск, акции самой площадки немного усилили снижение - до 1,26%, следует из данных торгов. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T17:39+0300

2024-08-14T17:39+0300

2024-08-14T17:39+0300

экономика

биржевые торги

мосбиржа

фондовый рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/83930/73/839307397_0:268:3073:1996_1920x0_80_0_0_40f7ccacde66e5f58d2c03d250a42035.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились в 17.30 мск, акции самой площадки немного усилили снижение - до 1,26%, следует из данных торгов. Торги были приостановлены с 16.18 мск по причине программной ошибки. По состоянию на 17.33 мск индекс биржи снижается на 0,02%, хотя до приостановки торгов он рос на 0,13%. В то же время акции самой Московской биржи снижаются на 1,26%, до приостановки они снижались на 1,03%.

https://1prime.ru/20240814/torgi-850887806.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, мосбиржа, фондовый рынок