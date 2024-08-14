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В Ростове-на-Дону введут туристический налог

В Ростове-на-Дону введут туристический налог - 14.08.2024, ПРАЙМ

В Ростове-на-Дону введут туристический налог

Для организаций и физических лиц, которые оказывают услуги по предоставлению мест для проживания приезжих с 2025 года будет действовать туристический налог,... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T14:11+0300

2024-08-14T14:11+0300

2024-08-14T14:12+0300

туристическая отрасль

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - ПРАЙМ. Для организаций и физических лиц, которые оказывают услуги по предоставлению мест для проживания приезжих с 2025 года будет действовать туристический налог, рассказал представитель городской администрации."На территории Ростова-на-Дону туристический налог будет введен с 1 января 2025 года", - подчеркнул он.В июле 2024 года в российском Налоговом кодексе появилась новая глава "Туристический налог". Он относится к местным налогам. Ставка составит 1% от стоимости проживания в течение одних суток. Сумма не может быть меньше ста рублей.

https://1prime.ru/20240814/kareliya-850876097.html

ростов-на-дону

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туристическая отрасль, ростов-на-дону