https://1prime.ru/20240814/nalog-850879939.html
В Ростове-на-Дону введут туристический налог
В Ростове-на-Дону введут туристический налог - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Ростове-на-Дону введут туристический налог
Для организаций и физических лиц, которые оказывают услуги по предоставлению мест для проживания приезжих с 2025 года будет действовать туристический налог,... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T14:11+0300
2024-08-14T14:11+0300
2024-08-14T14:12+0300
туристическая отрасль
ростов-на-дону
https://cdnn.1prime.ru/img/83945/74/839457496_0:0:3457:1946_1920x0_80_0_0_c31fd7aa375002d3be91f81b5d7e0415.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - ПРАЙМ. Для организаций и физических лиц, которые оказывают услуги по предоставлению мест для проживания приезжих с 2025 года будет действовать туристический налог, рассказал представитель городской администрации."На территории Ростова-на-Дону туристический налог будет введен с 1 января 2025 года", - подчеркнул он.В июле 2024 года в российском Налоговом кодексе появилась новая глава "Туристический налог". Он относится к местным налогам. Ставка составит 1% от стоимости проживания в течение одних суток. Сумма не может быть меньше ста рублей.
https://1prime.ru/20240814/kareliya-850876097.html
ростов-на-дону
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83945/74/839457496_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_1859f994611b95597e86646fb616c77a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристическая отрасль, ростов-на-дону
туристическая отрасль, РОСТОВ-НА-ДОНУ
В Ростове-на-Дону введут туристический налог
С 2025 года в Ростове-на-Дону введут туристический налог
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - ПРАЙМ. Для организаций и физических лиц, которые оказывают услуги по предоставлению мест для проживания приезжих с 2025 года будет действовать туристический налог, рассказал представитель городской администрации.
"На территории Ростова-на-Дону туристический налог будет введен с 1 января 2025 года", - подчеркнул он.
В июле 2024 года в российском Налоговом кодексе появилась новая глава "Туристический налог". Он относится к местным налогам. Ставка составит 1% от стоимости проживания в течение одних суток. Сумма не может быть меньше ста рублей.
На территории Карелии введут туристический налог