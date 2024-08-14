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Российские банки хотят обязать внести разовый налог на сверхприбыль

Российские банки хотят обязать внести разовый налог на сверхприбыль - 14.08.2024, ПРАЙМ

Российские банки хотят обязать внести разовый налог на сверхприбыль

"Справедливая Россия - За правду" направила в правительство РФ законопроект, по которому банки, наравне с другим крупным бизнесом, обязаны уплатить разовый... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T16:59+0300

2024-08-14T16:59+0300

2024-08-14T16:59+0300

экономика

россия

банки

правительство рф

налог на сверхприбыль

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. "Справедливая Россия - За правду" направила в правительство РФ законопроект, по которому банки, наравне с другим крупным бизнесом, обязаны уплатить разовый 10-процентный налог на сверхприбыль, документы есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы, посредством введения разового налога. Алгоритм расчета сверхприбыли для банковской сферы, предлагаемый законопроектом, аналогичен алгоритму расчета сверхприбыли, предусмотренным федеральным законом от 4 августа 2023 года № 414-ФЗ "О налоге на сверхприбыль"", - сообщается в пояснительной записке. Согласно документам, сверхприбыль банков будет определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год, а ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате. По мнению авторов проекта принятие данных инициатив позволит мобилизовать в федеральный бюджет дополнительные доходы, в размере около 200 миллиардов рублей. "За прошлый год наши банки заработали чистыми 3,3 триллиона рублей, в этом году, похоже, идут на новый рекорд. Понятно, чем обеспечено их процветание, – прежде всего заоблачными ставками по кредитам. Банковский сектор обогащается за счет граждан и бизнеса. А ему еще и налоговые поблажки?! Пусть хотя бы платят наравне с остальными! И мы на этом настаивали еще год назад, когда ГД только утверждала налог на сверхприбыль", - сообщил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20240801/nalog-850571315.html

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россия, банки, правительство рф, налог на сверхприбыль