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"Это будет конец". Польский генерал раскрыл черный сценарий распада НАТО - 14.08.2024, ПРАЙМ
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"Это будет конец". Польский генерал раскрыл черный сценарий распада НАТО
"Это будет конец". Польский генерал раскрыл черный сценарий распада НАТО - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Это будет конец". Польский генерал раскрыл черный сценарий распада НАТО
Напряжение в отношениях между Грецией и Турцией может привести к распаду НАТО. Таким мнением поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак с изданием Fakt. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:46+0300
2024-08-14T15:46+0300
политика
польша
нато
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ВАРШАВА, 14 авг - ПРАЙМ. Напряжение в отношениях между Грецией и Турцией может привести к распаду НАТО. Таким мнением поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак с изданием Fakt."Таким образом, как мы видим, две страны Восточного Средиземноморья, входящие в НАТО, к сожалению, являются противниками, между которыми отсутствует соглашение о делимитации исключительных экономических зон, нет договоренностей в отношении претензий на суверенные права в этом регионе", — отметил собеседник издания.По словам польского генерала, сохранение напряжения между двумя государствами-членами Североатлантического альянса может случайно привести к серьезной эскалации, которая нанесет альянсу непоправимый ущерб.Скшипчак резюмировал, что ША и Запад в целом не хотели бы такого развития событий, особенно после начала российско-украинского конфликта, поскольку это может сильно ударить по сплоченности членов НАТО.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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польша, нато
Политика, ПОЛЬША, НАТО
15:46 14.08.2024
 
"Это будет конец". Польский генерал раскрыл черный сценарий распада НАТО

Генерал Скшипчак: война между Турцией и Грецией приведет к распаду НАТО

© Фото : NATOФлаг НАТО в Брюсселе, Бельгия
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© Фото : NATO
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ВАРШАВА, 14 авг - ПРАЙМ. Напряжение в отношениях между Грецией и Турцией может привести к распаду НАТО. Таким мнением поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак с изданием Fakt.
"Таким образом, как мы видим, две страны Восточного Средиземноморья, входящие в НАТО, к сожалению, являются противниками, между которыми отсутствует соглашение о делимитации исключительных экономических зон, нет договоренностей в отношении претензий на суверенные права в этом регионе", — отметил собеседник издания.
По словам польского генерала, сохранение напряжения между двумя государствами-членами Североатлантического альянса может случайно привести к серьезной эскалации, которая нанесет альянсу непоправимый ущерб.
Скшипчак резюмировал, что ША и Запад в целом не хотели бы такого развития событий, особенно после начала российско-украинского конфликта, поскольку это может сильно ударить по сплоченности членов НАТО.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Военный парад, посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
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