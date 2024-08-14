https://1prime.ru/20240814/nato-850883793.html

"Это будет конец". Польский генерал раскрыл черный сценарий распада НАТО

"Это будет конец". Польский генерал раскрыл черный сценарий распада НАТО - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Это будет конец". Польский генерал раскрыл черный сценарий распада НАТО

Напряжение в отношениях между Грецией и Турцией может привести к распаду НАТО. Таким мнением поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак с изданием Fakt. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T15:46+0300

2024-08-14T15:46+0300

2024-08-14T15:46+0300

политика

польша

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/37/841263704_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_45b54634f6a07f9b68d72a6c5019c2e3.jpg

ВАРШАВА, 14 авг - ПРАЙМ. Напряжение в отношениях между Грецией и Турцией может привести к распаду НАТО. Таким мнением поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак с изданием Fakt."Таким образом, как мы видим, две страны Восточного Средиземноморья, входящие в НАТО, к сожалению, являются противниками, между которыми отсутствует соглашение о делимитации исключительных экономических зон, нет договоренностей в отношении претензий на суверенные права в этом регионе", — отметил собеседник издания.По словам польского генерала, сохранение напряжения между двумя государствами-членами Североатлантического альянса может случайно привести к серьезной эскалации, которая нанесет альянсу непоправимый ущерб.Скшипчак резюмировал, что ША и Запад в целом не хотели бы такого развития событий, особенно после начала российско-украинского конфликта, поскольку это может сильно ударить по сплоченности членов НАТО.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240808/raketa-850736874.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, нато