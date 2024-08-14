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"Это будет конец". Польский генерал раскрыл черный сценарий распада НАТО
"Это будет конец". Польский генерал раскрыл черный сценарий распада НАТО - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Это будет конец". Польский генерал раскрыл черный сценарий распада НАТО
Напряжение в отношениях между Грецией и Турцией может привести к распаду НАТО. Таким мнением поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак с изданием Fakt. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:46+0300
2024-08-14T15:46+0300
2024-08-14T15:46+0300
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ВАРШАВА, 14 авг - ПРАЙМ. Напряжение в отношениях между Грецией и Турцией может привести к распаду НАТО. Таким мнением поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак с изданием Fakt."Таким образом, как мы видим, две страны Восточного Средиземноморья, входящие в НАТО, к сожалению, являются противниками, между которыми отсутствует соглашение о делимитации исключительных экономических зон, нет договоренностей в отношении претензий на суверенные права в этом регионе", — отметил собеседник издания.По словам польского генерала, сохранение напряжения между двумя государствами-членами Североатлантического альянса может случайно привести к серьезной эскалации, которая нанесет альянсу непоправимый ущерб.Скшипчак резюмировал, что ША и Запад в целом не хотели бы такого развития событий, особенно после начала российско-украинского конфликта, поскольку это может сильно ударить по сплоченности членов НАТО.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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польша, нато
"Это будет конец". Польский генерал раскрыл черный сценарий распада НАТО
Генерал Скшипчак: война между Турцией и Грецией приведет к распаду НАТО
ВАРШАВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Напряжение в отношениях между Грецией и Турцией может привести к распаду НАТО. Таким мнением поделился
польский генерал Вальдемар Скшипчак с изданием Fakt.
"Таким образом, как мы видим, две страны Восточного Средиземноморья, входящие в НАТО, к сожалению, являются противниками, между которыми отсутствует соглашение о делимитации исключительных экономических зон, нет договоренностей в отношении претензий на суверенные права в этом регионе", — отметил собеседник издания.
По словам польского генерала, сохранение напряжения между двумя государствами-членами Североатлантического альянса может случайно привести к серьезной эскалации, которая нанесет альянсу непоправимый ущерб.
Скшипчак резюмировал, что ША и Запад в целом не хотели бы такого развития событий, особенно после начала российско-украинского конфликта, поскольку это может сильно ударить по сплоченности членов НАТО.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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