Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ в июле вырос почти в два раза - 14.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240814/oborot-850885073.html
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ в июле вырос почти в два раза
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ в июле вырос почти в два раза - 14.08.2024, ПРАЙМ
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ в июле вырос почти в два раза
Оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в июле вырос почти в два раза по... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T16:21+0300
2024-08-14T16:21+0300
экономика
торги
спбмтсб
оборот
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/92/842189215_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d67e8c61cae58375af5d87c305118642.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в июле вырос почти в два раза по сравнению с июнем, достигнув отметки в 1,859 миллиарда рублей, сообщила торговая площадка. "По итогам июля 2024 оборот торгов в секции "Срочный рынок" СПбМТСБ составил 1 858,5 миллиона рублей и вырос относительно июня 2024 на 111,7%, а относительно июля 2023 увеличился на 136,2%", - говорится в сообщении. В натуральном выражении объем торгов вырос на 98,4% относительно предыдущего месяца (56 900 тонн). Всего в июле в секции срочного рынка заключен 12 141 контракт. В настоящее время СПбМТСБ предлагает участникам топливного рынка России линейку поставочных и расчетных фьючерсных контрактов на все основные виды нефтепродуктов: бензин Аи-92, бензин Аи-95, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы и конденсат газовый стабильный. В конце февраля ФАС и Минэнерго России утвердили рекомендательный норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от нормативов в основной секции. Однако в июне президент СПбМТСБ Игорь Артемьев в интервью РИА Новости рассказал, что с 2025 года продажи топлива на срочном рынке станут обязательными. В конце мая вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и СПбМТСБ продолжить подготовку проекта дорожной карты развития срочного рынка топлива на биржевых торгах.
https://1prime.ru/20240805/metall-850673923.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/92/842189215_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a5737cd2ade0f8a32c7c8bd9814f0ef1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, спбмтсб, оборот
Экономика, Торги, СПбМТСБ, оборот
16:21 14.08.2024
 
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ в июле вырос почти в два раза

Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ в июле вырос на 111,7%, до 1,9 млрд рублей

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в июле вырос почти в два раза по сравнению с июнем, достигнув отметки в 1,859 миллиарда рублей, сообщила торговая площадка.
"По итогам июля 2024 оборот торгов в секции "Срочный рынок" СПбМТСБ составил 1 858,5 миллиона рублей и вырос относительно июня 2024 на 111,7%, а относительно июля 2023 увеличился на 136,2%", - говорится в сообщении.
В натуральном выражении объем торгов вырос на 98,4% относительно предыдущего месяца (56 900 тонн). Всего в июле в секции срочного рынка заключен 12 141 контракт.
В настоящее время СПбМТСБ предлагает участникам топливного рынка России линейку поставочных и расчетных фьючерсных контрактов на все основные виды нефтепродуктов: бензин Аи-92, бензин Аи-95, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы и конденсат газовый стабильный.
В конце февраля ФАС и Минэнерго России утвердили рекомендательный норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от нормативов в основной секции. Однако в июне президент СПбМТСБ Игорь Артемьев в интервью РИА Новости рассказал, что с 2025 года продажи топлива на срочном рынке станут обязательными.
В конце мая вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и СПбМТСБ продолжить подготовку проекта дорожной карты развития срочного рынка топлива на биржевых торгах.
Производство палладия в Красноярске - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
Названы лидеры падения среди металлов на мировых биржах
5 августа, 14:06
 
ЭкономикаТоргиСПбМТСБоборот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала