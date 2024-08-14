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Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ в июле вырос почти в два раза
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ в июле вырос почти в два раза - 14.08.2024, ПРАЙМ
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ в июле вырос почти в два раза
Оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в июле вырос почти в два раза по... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T16:21+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в июле вырос почти в два раза по сравнению с июнем, достигнув отметки в 1,859 миллиарда рублей, сообщила торговая площадка. "По итогам июля 2024 оборот торгов в секции "Срочный рынок" СПбМТСБ составил 1 858,5 миллиона рублей и вырос относительно июня 2024 на 111,7%, а относительно июля 2023 увеличился на 136,2%", - говорится в сообщении. В натуральном выражении объем торгов вырос на 98,4% относительно предыдущего месяца (56 900 тонн). Всего в июле в секции срочного рынка заключен 12 141 контракт. В настоящее время СПбМТСБ предлагает участникам топливного рынка России линейку поставочных и расчетных фьючерсных контрактов на все основные виды нефтепродуктов: бензин Аи-92, бензин Аи-95, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы и конденсат газовый стабильный. В конце февраля ФАС и Минэнерго России утвердили рекомендательный норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от нормативов в основной секции. Однако в июне президент СПбМТСБ Игорь Артемьев в интервью РИА Новости рассказал, что с 2025 года продажи топлива на срочном рынке станут обязательными. В конце мая вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и СПбМТСБ продолжить подготовку проекта дорожной карты развития срочного рынка топлива на биржевых торгах.
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торги, спбмтсб, оборот
Экономика, Торги, СПбМТСБ, оборот
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ в июле вырос почти в два раза
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ в июле вырос на 111,7%, до 1,9 млрд рублей
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в июле вырос почти в два раза по сравнению с июнем, достигнув отметки в 1,859 миллиарда рублей, сообщила торговая площадка.
"По итогам июля 2024 оборот торгов в секции "Срочный рынок" СПбМТСБ составил 1 858,5 миллиона рублей и вырос относительно июня 2024 на 111,7%, а относительно июля 2023 увеличился на 136,2%", - говорится в сообщении.
В натуральном выражении объем торгов вырос на 98,4% относительно предыдущего месяца (56 900 тонн). Всего в июле в секции срочного рынка заключен 12 141 контракт.
В настоящее время СПбМТСБ предлагает участникам топливного рынка России линейку поставочных и расчетных фьючерсных контрактов на все основные виды нефтепродуктов: бензин Аи-92, бензин Аи-95, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы и конденсат газовый стабильный.
В конце февраля ФАС и Минэнерго России утвердили рекомендательный норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от нормативов в основной секции. Однако в июне президент СПбМТСБ Игорь Артемьев в интервью РИА Новости рассказал, что с 2025 года продажи топлива на срочном рынке станут обязательными.
В конце мая вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и СПбМТСБ продолжить подготовку проекта дорожной карты развития срочного рынка топлива на биржевых торгах.
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