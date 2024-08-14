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В Финляндии сообщили о начале операции ЕС в Балтийском море - 14.08.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии сообщили о начале операции ЕС в Балтийском море
В Финляндии сообщили о начале операции ЕС в Балтийском море - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Финляндии сообщили о начале операции ЕС в Балтийском море
Финляндия, Польша и страны Балтии начали участие в морской операции ЕС в Балтийском море. Об этом сообщила погранохрана Финляндии. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T13:17+0300
2024-08-14T13:19+0300
балтия
ес
операция
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Финляндия, Польша и страны Балтии начали участие в морской операции ЕС в Балтийском море. Об этом сообщила погранохрана Финляндии."Береговая охрана Финляндии под руководством пограничной охраны Финляндии участвует в Многоцелевой морской операции (Multipurpose Maritime Operation), которую координирует Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex, в регионе Балтийского моря с 14 августа по 30 октября 2024 года", - отмечается в заявлении ведомства.Также сообщается, что в операции участвуют Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша, а также Европейское агентство по безопасности на море (EMSA) и Агентство по контролю за рыболовством (EFCA).Операция будет включать отработку скоординированных мер контроля, такие как пограничный контроль в морской зоне, предотвращение загрязнения нефтью, спасательные операции на море, контроль рыболовства и водного транспорта.Операция предпринимается с целью обеспечить безопасность и защиту водных ресурсов в Балтийском море.
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балтия, ес, операция
БАЛТИЯ, ЕС, операция
13:17 14.08.2024 (обновлено: 13:19 14.08.2024)
 
В Финляндии сообщили о начале операции ЕС в Балтийском море

Финляндия, Польша и страны Балтии приступили к операции ЕС в Балтийском море

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВид на Балтийское море
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Финляндия, Польша и страны Балтии начали участие в морской операции ЕС в Балтийском море. Об этом сообщила погранохрана Финляндии.
"Береговая охрана Финляндии под руководством пограничной охраны Финляндии участвует в Многоцелевой морской операции (Multipurpose Maritime Operation), которую координирует Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex, в регионе Балтийского моря с 14 августа по 30 октября 2024 года", - отмечается в заявлении ведомства.
Также сообщается, что в операции участвуют Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша, а также Европейское агентство по безопасности на море (EMSA) и Агентство по контролю за рыболовством (EFCA).
Операция будет включать отработку скоординированных мер контроля, такие как пограничный контроль в морской зоне, предотвращение загрязнения нефтью, спасательные операции на море, контроль рыболовства и водного транспорта.
Операция предпринимается с целью обеспечить безопасность и защиту водных ресурсов в Балтийском море.
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