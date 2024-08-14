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"Завладеет всем". В ФРГ рассказали, что станет с переданным Украине оружием

"Завладеет всем". В ФРГ рассказали, что станет с переданным Украине оружием - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Завладеет всем". В ФРГ рассказали, что станет с переданным Украине оружием

В будущем Россия завладеет всеми вооружениями, которые США и НАТО передали в качестве помощи Украине. Такое мнение выразил в соцсети X немецко-финский... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T23:57+0300

2024-08-14T23:57+0300

2024-08-14T23:57+0300

вооружения

украина

сша

нато

поддержка украины

вооружение

россия

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В будущем Россия завладеет всеми вооружениями, которые США и НАТО передали в качестве помощи Украине. Такое мнение выразил в соцсети X немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком."В ближайшем будущем Россия завладеет всем, что военные США и НАТО отправили на Украину", — считает он.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина, сша, нато, поддержка украины, вооружение, россия