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Спрос россиян на отдых в глуши и без связи вырос на 40%

Спрос россиян на отдых в глуши и без связи вырос на 40% - 14.08.2024, ПРАЙМ

Спрос россиян на отдых в глуши и без связи вырос на 40%

Среди жителей российских мегаполисов растет спрос на отдых в экологически чистых, живописных и удаленных от шумных городов отелях, за первое полугодие он вырос... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T05:55+0300

2024-08-14T05:55+0300

2024-08-14T05:55+0300

россияне

отдых

исследование

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Среди жителей российских мегаполисов растет спрос на отдых в экологически чистых, живописных и удаленных от шумных городов отелях, за первое полугодие он вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, подсчитали для РИА Новости в туроператоре "Алеан". Владельцы отелей рассказали, как им удается обеспечить необходимый уровень сервиса, комфорта и обслуживания вдали "от цивилизации". "За первое полугодие спрос на экоотели в России, среди которых много удаленных объектов, в том числе в заповедных зонах, вырос на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. Стремление к экологичности в отпуске проявляется в желании отдыхать в экологически чистых, живописных, удаленных от шумных городов местах, в отелях, которые вписаны в природный ландшафт и заботятся об окружающей среде", - рассказали в туроператоре. Несмотря на "удаленность от цивилизации", уединенные отели стараются предложить гостям самые разные продукты и услуги: оборудованные номера, ресторан с меню из локальных фермерских продуктов и даже сервис премиум-уровня. "Для основателей отелей - это большой вызов. Чтобы обеспечить необходимый уровень сервиса, комфорта и обслуживания, приходится постоянно искать новые решения возникающих проблем и вопросов", - поделился гендиректор камчатского экстрим-отеля "Аврора" Джон Пол Секел. "Если говорить о ресторанах, то для создания ресторана премиум-класса в удаленном от городов месте нужны две основные составляющие: команда поваров, официантов и качественные продукты. Решение первого вопроса - подбор персонала - непростая задача даже в Москве, не говоря уж об отдаленных регионах. Мы решаем ее с помощью ротации сотрудников. На Камчатке у нас два отеля, и мы еженедельно меняем местами бригады сотрудников, которые в них работают. Таким образом, смена обстановки помогает им сохранять вовлеченность и интерес", - рассказал он. Для решения ряда сложностей с поставками продуктов в "Авроре" стараются по максимуму внедрять в меню локальные продукты. "Для этого мы договаривались с местными оленеводами, рыбаками. Конечно, это отнимает колоссальное количество времени и ресурсов и создает элемент непредсказуемости: ведь рыба не всегда хочет клевать, а оленеводы не всегда готовы выполнить необходимые нам нормы по объемам мяса. Используем также в разных форматах локальную рыбу и икру", - отметил гендиректор "Авроры". Локальные продукты в ресторанном меню стараются внедрять и в алтайском экоотеле "Вдох". "Мы специализируемся на привычной для наших гостей европейской кухне с вкраплениями авторских блюд локальной алтайской, но с ее современным прочтением", - рассказала директор по маркетингу и продажам Инесса Тарасова. ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ И ДОРОГИ Суровые погодные условия также усложняют жизнь отелям, находящимся вдали "от цивилизации". Но отельеры и в этом случае находят решения. Так, руководитель экоотеля "Аврора Вилладж", находящегося в 50 километрах от Мурманска, по пути в Териберку, Олег Теребенин сообщил, что когда зимой переметает часть федеральной трассы, они выводят свою технику на подмогу. "Зимой дорогу к нам часто заметает, но у нас есть свой шнекоротор и трактор. Мы очень часто очищаем сами как минимум 18 километров федеральной трассы, помогаем дорожным службам", - рассказал он. Теребенин также отметил, что в период непогоды и буранов экоотель всегда имеет недельный запас необходимых продуктов: вода, напитки, консервы, мясо, рыба. О непростых условиях организации доставки продуктов рассказал и гендиректор камчатского экстрим-отеля "Аврора". "Из-за территориальной удаленности планировать все закупки продуктов нам приходится за 3-6 месяцев. Например, все вина, бакалею и другие продукты с большими сроками хранения мы закупаем в центре страны и направляем контейнерами на Камчатку, затем самолетами и на машинах доставляем все продукты до отелей. При этом, если из-за плохой погоды размывает дороги, то нам приходится искать альтернативные пути и даже использовать лодки для доставки продукции", - отметил Секел.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россияне, отдых, исследование