https://1prime.ru/20240814/ozon-850880070.html
В Ozon рассказали о мерах поддержки бизнеса в Курской области
В Ozon рассказали о мерах поддержки бизнеса в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Ozon рассказали о мерах поддержки бизнеса в Курской области
В рамках поддержки бизнеса в Курской области Ozon принял меры по обнулению тарифов за хранение на складе, продажу и логистику за август для продавцов из... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T14:24+0300
2024-08-14T14:24+0300
2024-08-14T14:24+0300
ozon
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В рамках поддержки бизнеса в Курской области Ozon принял меры по обнулению тарифов за хранение на складе, продажу и логистику за август для продавцов из эвакуированных районов, а также выплате 50 тысяч рублей на каждый пункт выдачи заказов для владельцев ПВЗ, находящихся в зоне эвакуации, рассказали в компании."Понимаем, что продавцы из эвакуированных районов не могут сейчас вести бизнес в привычном режиме. Для них отменили и обнулили тарифы по основным услугам за август: хранение на складе, продажу и логистику. Финансово поддержим и владельцев пунктов выдачи заказов, которые находятся в зоне эвакуации. Выплата составит 50 тысяч рублей на каждую точку. И отменим штрафы, если она не работает. Аналогичные меры действуют с апреля для ПВЗ в Белгородской области", - следует из сообщения, которое было опубликовано в Telegram-канале маркетплейса. Помимо этого, Ozon продолжает поставлять гуманитарную помощь всем нуждающимся в приграничной области. Компания уже отправила до 20 тонн продуктов, а также запустила витрину с товарами первой необходимости совместно с благотворительным фондом "Банк еды "Русь"."Каждый может приобрести на ней самое нужное с доставкой в Курск, а волонтеры отвезут их пострадавшим в пункты временного размещения. Видим, что наши клиенты неравнодушны: только за первый день акции они доставили помощь пострадавшим на более чем 6 миллионов рублей", - подчеркнули в компании.
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ozon, поддержка бизнеса
В Ozon рассказали о мерах поддержки бизнеса в Курской области
Ozon рассказал о мерах поддержки для продавцов и владельцев ПВЗ в Курской области
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В рамках поддержки бизнеса в Курской области Ozon принял меры по обнулению тарифов за хранение на складе, продажу и логистику за август для продавцов из эвакуированных районов, а также выплате 50 тысяч рублей на каждый пункт выдачи заказов для владельцев ПВЗ, находящихся в зоне эвакуации, рассказали в компании.
"Понимаем, что продавцы из эвакуированных районов не могут сейчас вести бизнес в привычном режиме. Для них отменили и обнулили тарифы по основным услугам за август: хранение на складе, продажу и логистику. Финансово поддержим и владельцев пунктов выдачи заказов, которые находятся в зоне эвакуации. Выплата составит 50 тысяч рублей на каждую точку. И отменим штрафы, если она не работает. Аналогичные меры действуют с апреля для ПВЗ в Белгородской области", - следует из сообщения, которое было опубликовано в Telegram-канале маркетплейса.
Помимо этого, Ozon продолжает поставлять гуманитарную помощь всем нуждающимся в приграничной области. Компания уже отправила до 20 тонн продуктов, а также запустила витрину с товарами первой необходимости совместно с благотворительным фондом "Банк еды "Русь".
"Каждый может приобрести на ней самое нужное с доставкой в Курск, а волонтеры отвезут их пострадавшим в пункты временного размещения. Видим, что наши клиенты неравнодушны: только за первый день акции они доставили помощь пострадавшим на более чем 6 миллионов рублей", - подчеркнули в компании.
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