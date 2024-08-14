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В Ozon рассказали о мерах поддержки бизнеса в Курской области

В Ozon рассказали о мерах поддержки бизнеса в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ

В Ozon рассказали о мерах поддержки бизнеса в Курской области

В рамках поддержки бизнеса в Курской области Ozon принял меры по обнулению тарифов за хранение на складе, продажу и логистику за август для продавцов из... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T14:24+0300

2024-08-14T14:24+0300

2024-08-14T14:24+0300

ozon

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В рамках поддержки бизнеса в Курской области Ozon принял меры по обнулению тарифов за хранение на складе, продажу и логистику за август для продавцов из эвакуированных районов, а также выплате 50 тысяч рублей на каждый пункт выдачи заказов для владельцев ПВЗ, находящихся в зоне эвакуации, рассказали в компании."Понимаем, что продавцы из эвакуированных районов не могут сейчас вести бизнес в привычном режиме. Для них отменили и обнулили тарифы по основным услугам за август: хранение на складе, продажу и логистику. Финансово поддержим и владельцев пунктов выдачи заказов, которые находятся в зоне эвакуации. Выплата составит 50 тысяч рублей на каждую точку. И отменим штрафы, если она не работает. Аналогичные меры действуют с апреля для ПВЗ в Белгородской области", - следует из сообщения, которое было опубликовано в Telegram-канале маркетплейса. Помимо этого, Ozon продолжает поставлять гуманитарную помощь всем нуждающимся в приграничной области. Компания уже отправила до 20 тонн продуктов, а также запустила витрину с товарами первой необходимости совместно с благотворительным фондом "Банк еды "Русь"."Каждый может приобрести на ней самое нужное с доставкой в Курск, а волонтеры отвезут их пострадавшим в пункты временного размещения. Видим, что наши клиенты неравнодушны: только за первый день акции они доставили помощь пострадавшим на более чем 6 миллионов рублей", - подчеркнули в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ozon, поддержка бизнеса