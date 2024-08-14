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В Пакистане отметили, что санкции США не повлияли на торговлю с Россией
В Пакистане отметили, что санкции США не повлияли на торговлю с Россией - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Пакистане отметили, что санкции США не повлияли на торговлю с Россией
Санкции США не оказали влияния на торговлю между Пакистаном и Россией. Об этом заявил агентству РИА Новости министр по морским делам Пакистана Кайсер Ахмед... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T17:58+0300
2024-08-14T17:58+0300
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ИСЛАМАБАД, 14 авг - ПРАЙМ. Санкции США не оказали влияния на торговлю между Пакистаном и Россией. Об этом заявил агентству РИА Новости министр по морским делам Пакистана Кайсер Ахмед Шейх. По его словам, до нынешнего времени со стороны США не было ограничений, и в Пакистане ожидают и надеются, что их и не будет. При этом министр отметил, что сейчас объем торговли между Пакистаном и РФ небольшой. "Когда торговли и бизнеса станет больше, возможно? появятся новые санкции", — предположил Кайсер Ахмед Шейх. Он также отметил, что в настоящее время у него "нет ощущения, что при торговле с Россией США наложат какие-либо санкции".
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россия, пакистан, сша, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, ПАКИСТАН, США, санкции против РФ
В Пакистане отметили, что санкции США не повлияли на торговлю с Россией
Кайсер Ахмед Шейх: санкции США не повлияли на торговлю между Пакистаном и РФ
ИСЛАМАБАД, 14 авг - ПРАЙМ. Санкции США не оказали влияния на торговлю между Пакистаном и Россией. Об этом заявил агентству РИА Новости министр по морским делам Пакистана Кайсер Ахмед Шейх.
По его словам, до нынешнего времени со стороны США не было ограничений, и в Пакистане ожидают и надеются, что их и не будет.
При этом министр отметил, что сейчас объем торговли между Пакистаном и РФ небольшой.
"Когда торговли и бизнеса станет больше, возможно? появятся новые санкции", — предположил Кайсер Ахмед Шейх.
Он также отметил, что в настоящее время у него "нет ощущения, что при торговле с Россией США наложат какие-либо санкции".
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