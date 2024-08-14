https://1prime.ru/20240814/peredacha-850881475.html
РФ важно применять опыт Китая при передаче электроэнергии, считают в СО ЕЭС
РФ важно применять опыт Китая при передаче электроэнергии, считают в СО ЕЭС - 14.08.2024, ПРАЙМ
РФ важно применять опыт Китая при передаче электроэнергии, считают в СО ЕЭС
России в условиях интенсивного роста энергопотребления важно использовать опыт китайских коллег по применению технологий электропередачи на дальние расстояния,... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:04+0300
2024-08-14T15:04+0300
2024-08-14T15:04+0300
энергетика
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со еэс
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. России в условиях интенсивного роста энергопотребления важно использовать опыт китайских коллег по применению технологий электропередачи на дальние расстояния, говорится в сообщении "Системного оператора ЕЭС" (СО ЕЭС) по итогам встречи с делегацией Государственной электросетевой компании Китая во главе с ее новым руководителем Ли Мином. "Член правления "Системного оператора" Андрей Катаев отметил, что в условиях интенсивного роста электропотребления в России и необходимости реализации крупных проектов по развитию энергетической инфраструктуры важно использовать накопленный большой опыт китайских коллег по применению технологий электропередачи на дальние расстояния", - отмечается в сообщении. Встреча стала очередным мероприятием по развитию стратегического партнерства в рамках подписанного в 2021 году меморандума о взаимопонимании между "Системным оператором" и ГЭК Китая. Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр актуальных для российских и китайских энергетиков вопросов развития энергосистем, включая опыт использования передач постоянного тока и механизмов управления спросом на электроэнергию. Ли Мин отметил, что одной из актуальных задач для энергетиков Китая является поиск решений для покрытия дефицитов мощности, вызванных интенсивно растущим электропотреблением в промышленных центрах. Одним из этих решений является развитие технологий электропередачи по линиям ультравысокого напряжения. Отмечается, что в ходе встречи стороны наметили направления дальнейшего сотрудничества, а также договорились запланировать взаимные визиты для обмена опытом по наиболее актуальным вопросам развития энергосистем.
https://1prime.ru/20240806/elektrichestvo-850702487.html
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россия, китай, со еэс, электроэнергия
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, СО ЕЭС, электроэнергия
РФ важно применять опыт Китая при передаче электроэнергии, считают в СО ЕЭС
СО ЕЭС: опыт Китая важен при передаче электроэнергии на дальние расстояния
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. России в условиях интенсивного роста энергопотребления важно использовать опыт китайских коллег по применению технологий электропередачи на дальние расстояния, говорится в сообщении "Системного оператора ЕЭС" (СО ЕЭС) по итогам встречи с делегацией Государственной электросетевой компании Китая во главе с ее новым руководителем Ли Мином.
"Член правления "Системного оператора" Андрей Катаев отметил, что в условиях интенсивного роста электропотребления в России и необходимости реализации крупных проектов по развитию энергетической инфраструктуры важно использовать накопленный большой опыт китайских коллег по применению технологий электропередачи на дальние расстояния", - отмечается в сообщении.
Встреча стала очередным мероприятием по развитию стратегического партнерства в рамках подписанного в 2021 году меморандума о взаимопонимании между "Системным оператором" и ГЭК Китая.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр актуальных для российских и китайских энергетиков вопросов развития энергосистем, включая опыт использования передач постоянного тока и механизмов управления спросом на электроэнергию.
Ли Мин отметил, что одной из актуальных задач для энергетиков Китая является поиск решений для покрытия дефицитов мощности, вызванных интенсивно растущим электропотреблением в промышленных центрах. Одним из этих решений является развитие технологий электропередачи по линиям ультравысокого напряжения.
Отмечается, что в ходе встречи стороны наметили направления дальнейшего сотрудничества, а также договорились запланировать взаимные визиты для обмена опытом по наиболее актуальным вопросам развития энергосистем.
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