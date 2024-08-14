https://1prime.ru/20240814/podozrevaemyy-850877532.html
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину - 14.08.2024, ПРАЙМ
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину
Украинский гражданин, подозреваемый в подрывах на "Севпотоках", выехал из Польши на Украину после предупреждения о его экстрадиции в Германию. Об этом заявила... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T13:01+0300
2024-08-14T13:01+0300
2024-08-14T13:23+0300
германия
польша
украина
северные потоки
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинский гражданин, подозреваемый в подрывах на "Севпотоках", выехал из Польши на Украину после предупреждения о его экстрадиции в Германию. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк."Этот мужчина в начале июля пересек границу Польши с Украиной", - сказала Адамяк.По сведениям немецких СМИ, Владимир Ц. покинул польскую территорию. Отмечается, что подозреваемый управлял автомобилем Citroen, на котором также перемещались двое других подозреваемых.Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из трех украинских инструкторов по дайвингу, которых подозревают в совершении подрывов на газопроводах.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20240814/arest-850869650.html
германия
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, польша, украина, северные потоки
ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА, Северные потоки
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину
Генпрокурор Адамяк: подозреваемый в подрыве "Северного потока" выехал на Украину
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинский гражданин, подозреваемый в подрывах на "Севпотоках", выехал из Польши на Украину после предупреждения о его экстрадиции в Германию. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк.
"Этот мужчина в начале июля пересек границу Польши с Украиной", - сказала Адамяк.
По сведениям немецких СМИ, Владимир Ц. покинул польскую территорию. Отмечается, что подозреваемый управлял автомобилем Citroen, на котором также перемещались двое других подозреваемых.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из трех украинских инструкторов по дайвингу, которых подозревают в совершении подрывов на газопроводах.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
СМИ: ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах "Севпотоков"