Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину - 14.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240814/podozrevaemyy-850877532.html
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину - 14.08.2024, ПРАЙМ
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину
Украинский гражданин, подозреваемый в подрывах на "Севпотоках", выехал из Польши на Украину после предупреждения о его экстрадиции в Германию. Об этом заявила... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T13:01+0300
2024-08-14T13:23+0300
германия
польша
украина
северные потоки
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинский гражданин, подозреваемый в подрывах на "Севпотоках", выехал из Польши на Украину после предупреждения о его экстрадиции в Германию. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк."Этот мужчина в начале июля пересек границу Польши с Украиной", - сказала Адамяк.По сведениям немецких СМИ, Владимир Ц. покинул польскую территорию. Отмечается, что подозреваемый управлял автомобилем Citroen, на котором также перемещались двое других подозреваемых.Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из трех украинских инструкторов по дайвингу, которых подозревают в совершении подрывов на газопроводах.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20240814/arest-850869650.html
германия
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, польша, украина, северные потоки
ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА, Северные потоки
13:01 14.08.2024 (обновлено: 13:23 14.08.2024)
 
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину

Генпрокурор Адамяк: подозреваемый в подрыве "Северного потока" выехал на Украину

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинский гражданин, подозреваемый в подрывах на "Севпотоках", выехал из Польши на Украину после предупреждения о его экстрадиции в Германию. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк.
"Этот мужчина в начале июля пересек границу Польши с Украиной", - сказала Адамяк.
По сведениям немецких СМИ, Владимир Ц. покинул польскую территорию. Отмечается, что подозреваемый управлял автомобилем Citroen, на котором также перемещались двое других подозреваемых.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из трех украинских инструкторов по дайвингу, которых подозревают в совершении подрывов на газопроводах.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Флаг Германии, Берлин
СМИ: ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах "Севпотоков"
09:04
 
ГЕРМАНИЯПОЛЬШАУКРАИНАСеверные потоки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала