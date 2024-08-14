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Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину

Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину - 14.08.2024, ПРАЙМ

Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину

Украинский гражданин, подозреваемый в подрывах на "Севпотоках", выехал из Польши на Украину после предупреждения о его экстрадиции в Германию. Об этом заявила... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T13:01+0300

2024-08-14T13:01+0300

2024-08-14T13:23+0300

германия

польша

украина

северные потоки

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинский гражданин, подозреваемый в подрывах на "Севпотоках", выехал из Польши на Украину после предупреждения о его экстрадиции в Германию. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк."Этот мужчина в начале июля пересек границу Польши с Украиной", - сказала Адамяк.По сведениям немецких СМИ, Владимир Ц. покинул польскую территорию. Отмечается, что подозреваемый управлял автомобилем Citroen, на котором также перемещались двое других подозреваемых.Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из трех украинских инструкторов по дайвингу, которых подозревают в совершении подрывов на газопроводах.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240814/arest-850869650.html

германия

польша

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германия, польша, украина, северные потоки