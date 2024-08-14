https://1prime.ru/20240814/polozhenie-850894379.html

Офис Байдена попал в неловкое положение из-за атаки ВСУ, пишут СМИ

Офис Байдена попал в неловкое положение из-за атаки ВСУ, пишут СМИ - 14.08.2024, ПРАЙМ

Офис Байдена попал в неловкое положение из-за атаки ВСУ, пишут СМИ

Предпринятая Киевом попытка напасть на Курскую область поставила администрацию президента США Джо Байдена в неловкое положение. Теперь ей приходится публично... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T22:48+0300

2024-08-14T22:48+0300

2024-08-14T22:54+0300

политика

сша

белый дом

всу

атака

https://cdnn.1prime.ru/img/84248/81/842488178_0:86:1611:992_1920x0_80_0_0_d5a90022f6bcac41ddaf4a63c7026b89.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Предпринятая Киевом попытка напасть на Курскую область поставила администрацию президента США Джо Байдена в неловкое положение. Теперь ей приходится публично поддерживать действия ВСУ, несмотря сомнения. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на бывших американских чиновников. "Они (бои - ред.) поставили администрацию в неловкое положение, так как ей приходится публично поддерживать действия украинцев, несмотря на внутренние сомнения по поводу конечного результата", — сказано в публикации. Авторы материала также отметили, что неясность целей атаки киевского режима заставляет чиновников в США беспокоиться об уязвимости Украины перед возможным российским контрударом.Ранее Белый дом отверг причастность США к планированию и подготовке нападения ВСУ на Курскую область. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что Киев должен сам прокомментировать свои действия.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило 14 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи личного состава и 37 танков.

https://1prime.ru/20240814/ataka-850894229.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, белый дом, всу, атака