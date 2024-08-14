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Офис Байдена попал в неловкое положение из-за атаки ВСУ, пишут СМИ
Офис Байдена попал в неловкое положение из-за атаки ВСУ, пишут СМИ - 14.08.2024, ПРАЙМ
Офис Байдена попал в неловкое положение из-за атаки ВСУ, пишут СМИ
Предпринятая Киевом попытка напасть на Курскую область поставила администрацию президента США Джо Байдена в неловкое положение. Теперь ей приходится публично... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T22:48+0300
2024-08-14T22:48+0300
2024-08-14T22:54+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Предпринятая Киевом попытка напасть на Курскую область поставила администрацию президента США Джо Байдена в неловкое положение. Теперь ей приходится публично поддерживать действия ВСУ, несмотря сомнения. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на бывших американских чиновников. "Они (бои - ред.) поставили администрацию в неловкое положение, так как ей приходится публично поддерживать действия украинцев, несмотря на внутренние сомнения по поводу конечного результата", — сказано в публикации. Авторы материала также отметили, что неясность целей атаки киевского режима заставляет чиновников в США беспокоиться об уязвимости Украины перед возможным российским контрударом.Ранее Белый дом отверг причастность США к планированию и подготовке нападения ВСУ на Курскую область. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что Киев должен сам прокомментировать свои действия.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило 14 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи личного состава и 37 танков.
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Политика, США, Белый дом, ВСУ, атака
Офис Байдена попал в неловкое положение из-за атаки ВСУ, пишут СМИ
FP: атака ВСУ на Курскую область ставит офис Байдена в неловкое положение
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Предпринятая Киевом попытка напасть на Курскую область поставила администрацию президента США Джо Байдена в неловкое положение. Теперь ей приходится публично поддерживать действия ВСУ, несмотря сомнения. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на бывших американских чиновников.
"Они (бои - ред.) поставили администрацию в неловкое положение, так как ей приходится публично поддерживать действия украинцев, несмотря на внутренние сомнения по поводу конечного результата", — сказано в публикации.
Авторы материала также отметили, что неясность целей атаки киевского режима заставляет чиновников в США беспокоиться об уязвимости Украины перед возможным российским контрударом.
Ранее Белый дом отверг причастность США к планированию и подготовке нападения ВСУ на Курскую область. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что Киев должен сам прокомментировать свои действия.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило 14 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи личного состава и 37 танков.
Белый дом отверг причастность США к подготовке атаки ВСУ на Курскую область