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Без шансов: в ЕС не хотят обсуждать варианты передачи военной помощи Киеву

Без шансов: в ЕС не хотят обсуждать варианты передачи военной помощи Киеву - 14.08.2024, ПРАЙМ

Без шансов: в ЕС не хотят обсуждать варианты передачи военной помощи Киеву

ЕС не проявляет серьезного интереса к военной поддержке Украины и неактивно обсуждает варианты передачи военной помощи Киеву, передает Financial Times со... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T09:51+0300

2024-08-14T09:51+0300

2024-08-14T09:58+0300

политика

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ЕС не проявляет серьезного интереса к военной поддержке Украины и неактивно обсуждает варианты передачи военной помощи Киеву, передает Financial Times со ссылкой на заявление высокопоставленного европейского чиновника."Нет никаких существенных обсуждений вариантов", - отметил собеседник агентства.По данным издания, европейские столицы осознают необходимость усиления военной поддержки, однако никакие решения не принимаются. По этой причине шансы на победу украинской стороны в конфликте с Россией в среднесрочной перспективе отсутствуют.Ранее в феврале 2024 года лидеры ЕС приняли решение создать фонд финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро до 2027 года. В конце марта украинское правительство утвердило план реформ, для получения помощи. В мае Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, что открыло доступ к финансовой помощи.

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