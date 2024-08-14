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Без шансов: в ЕС не хотят обсуждать варианты передачи военной помощи Киеву
Без шансов: в ЕС не хотят обсуждать варианты передачи военной помощи Киеву - 14.08.2024, ПРАЙМ
Без шансов: в ЕС не хотят обсуждать варианты передачи военной помощи Киеву
ЕС не проявляет серьезного интереса к военной поддержке Украины и неактивно обсуждает варианты передачи военной помощи Киеву, передает Financial Times со... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T09:51+0300
2024-08-14T09:51+0300
2024-08-14T09:58+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ЕС не проявляет серьезного интереса к военной поддержке Украины и неактивно обсуждает варианты передачи военной помощи Киеву, передает Financial Times со ссылкой на заявление высокопоставленного европейского чиновника."Нет никаких существенных обсуждений вариантов", - отметил собеседник агентства.По данным издания, европейские столицы осознают необходимость усиления военной поддержки, однако никакие решения не принимаются. По этой причине шансы на победу украинской стороны в конфликте с Россией в среднесрочной перспективе отсутствуют.Ранее в феврале 2024 года лидеры ЕС приняли решение создать фонд финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро до 2027 года. В конце марта украинское правительство утвердило план реформ, для получения помощи. В мае Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, что открыло доступ к финансовой помощи.
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Без шансов: в ЕС не хотят обсуждать варианты передачи военной помощи Киеву
Financial Times: ЕС не хочет обсуждать варианты передачи военной помощи Украине
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
ЕС не проявляет серьезного интереса к военной поддержке Украины и неактивно обсуждает варианты передачи военной помощи Киеву, передает
Financial Times со ссылкой на заявление высокопоставленного европейского чиновника.
"Нет никаких существенных обсуждений вариантов", - отметил собеседник агентства.
По данным издания, европейские столицы осознают необходимость усиления военной поддержки, однако никакие решения не принимаются. По этой причине шансы на победу украинской стороны в конфликте с Россией в среднесрочной перспективе отсутствуют.
Ранее в феврале 2024 года лидеры ЕС приняли решение создать фонд финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро до 2027 года. В конце марта украинское правительство утвердило план реформ, для получения помощи. В мае Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, что открыло доступ к финансовой помощи.
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