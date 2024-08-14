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Порошенко стал еще богаче за счет военных облигаций, пишут СМИ

Порошенко стал еще богаче за счет военных облигаций, пишут СМИ - 14.08.2024, ПРАЙМ

Порошенко стал еще богаче за счет военных облигаций, пишут СМИ

Экс-президент Украины и лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обогатился за июнь-июль за счет скупки через собственный фонд... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T16:41+0300

2024-08-14T16:41+0300

2024-08-14T16:44+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Экс-президент Украины и лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обогатился за июнь-июль за счет скупки через собственный фонд военных облигаций. Об этом сообщило издание "Украинские новости". Со ссылкой на данные из единого реестра деклараций, опубликованных на сайте украинского нацагентства по противодействию коррупции, отмечается, что согласно представленным в июне и июле декларациям, Порошенко стал богаче более чем на 38 миллионов 200 тысяч гривен (более 900 тысяч долларов).Издание сообщило, что Порошенко вложил 156 миллионов гривен (3,7 миллиона долларов), собранных гражданами Украины для его благотворительного фонда на поддержку ВСУ, в облигации через свой банк и тем самым заработал 50 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов) необлагаемой налогом прибыли. За два прошедших года Порошенко стал богаче более чем в 20 раз больше, чем до событий февраля 2022 года и поднялся на третью ступеньку с двенадцатой в рейтинге олигархов страны, пишет "Украинские новости".По данным издания, состояние Порошенко сейчас составляет более одного миллиарда долларов.

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украина, петр порошенко, олигархи, состояние