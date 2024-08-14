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В Германии назвали приоритетом расследование терактов на "Северных потоках" - 14.08.2024, ПРАЙМ
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В Германии назвали приоритетом расследование терактов на "Северных потоках"
В Германии назвали приоритетом расследование терактов на "Северных потоках" - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Германии назвали приоритетом расследование терактов на "Северных потоках"
Расследование терактов на газопроводах "Северный поток" имеет высочайший приоритет для властей Германии, заявил официальный представитель немецкого... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T14:45+0300
2024-08-14T14:45+0300
германия
россия
украина
северные потоки
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БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Расследование терактов на газопроводах "Северный поток" имеет высочайший приоритет для властей Германии, заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.Он отказался давать комментарии о новом подозреваемом в деле и подчеркнул, что за расследование отвечает генеральная прокуратура Германии. Однако там на протяжении двух лет дают только общие комментарии, не вдаваясь в детали. Ранее немецкие СМИ сообщили, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира, его фамилию не стали раскрывать в прессе. Молодого человека подозревают к причастности к теракту на "Севпотоках".
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германия, россия, украина, северные потоки
ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, Северные потоки
14:45 14.08.2024
 
В Германии назвали приоритетом расследование терактов на "Северных потоках"

Кабмин: расследование диверсии на "Северных потоках" - высочайший приоритет ФРГ

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Расследование терактов на газопроводах "Северный поток" имеет высочайший приоритет для властей Германии, заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.
Он отказался давать комментарии о новом подозреваемом в деле и подчеркнул, что за расследование отвечает генеральная прокуратура Германии. Однако там на протяжении двух лет дают только общие комментарии, не вдаваясь в детали.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира, его фамилию не стали раскрывать в прессе. Молодого человека подозревают к причастности к теракту на "Севпотоках".
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину
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ГЕРМАНИЯРОССИЯУКРАИНАСеверные потоки
 
 
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