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В Германии назвали приоритетом расследование терактов на "Северных потоках"

В Германии назвали приоритетом расследование терактов на "Северных потоках" - 14.08.2024, ПРАЙМ

В Германии назвали приоритетом расследование терактов на "Северных потоках"

Расследование терактов на газопроводах "Северный поток" имеет высочайший приоритет для властей Германии, заявил официальный представитель немецкого... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T14:45+0300

2024-08-14T14:45+0300

2024-08-14T14:45+0300

германия

россия

украина

северные потоки

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БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Расследование терактов на газопроводах "Северный поток" имеет высочайший приоритет для властей Германии, заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.Он отказался давать комментарии о новом подозреваемом в деле и подчеркнул, что за расследование отвечает генеральная прокуратура Германии. Однако там на протяжении двух лет дают только общие комментарии, не вдаваясь в детали. Ранее немецкие СМИ сообщили, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира, его фамилию не стали раскрывать в прессе. Молодого человека подозревают к причастности к теракту на "Севпотоках".

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германия

украина

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германия, россия, украина, северные потоки