https://1prime.ru/20240814/potoki-850880588.html
В Германии назвали приоритетом расследование терактов на "Северных потоках"
В Германии назвали приоритетом расследование терактов на "Северных потоках" - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Германии назвали приоритетом расследование терактов на "Северных потоках"
Расследование терактов на газопроводах "Северный поток" имеет высочайший приоритет для властей Германии, заявил официальный представитель немецкого... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T14:45+0300
2024-08-14T14:45+0300
2024-08-14T14:45+0300
германия
россия
украина
северные потоки
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48670c2e686c946ceb5a581823d26749.jpg
БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Расследование терактов на газопроводах "Северный поток" имеет высочайший приоритет для властей Германии, заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.Он отказался давать комментарии о новом подозреваемом в деле и подчеркнул, что за расследование отвечает генеральная прокуратура Германии. Однако там на протяжении двух лет дают только общие комментарии, не вдаваясь в детали. Ранее немецкие СМИ сообщили, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира, его фамилию не стали раскрывать в прессе. Молодого человека подозревают к причастности к теракту на "Севпотоках".
https://1prime.ru/20240814/podozrevaemyy-850877532.html
германия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_486048bc55f11bfc3eaf40197cfb4220.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, украина, северные потоки
ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, Северные потоки
В Германии назвали приоритетом расследование терактов на "Северных потоках"
Кабмин: расследование диверсии на "Северных потоках" - высочайший приоритет ФРГ
БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Расследование терактов на газопроводах "Северный поток" имеет высочайший приоритет для властей Германии, заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.
Он отказался давать комментарии о новом подозреваемом в деле и подчеркнул, что за расследование отвечает генеральная прокуратура Германии. Однако там на протяжении двух лет дают только общие комментарии, не вдаваясь в детали.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира, его фамилию не стали раскрывать в прессе. Молодого человека подозревают к причастности к теракту на "Севпотоках".
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину