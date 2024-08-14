https://1prime.ru/20240814/prava-850884912.html

В Совфеде ответили на заявления Киева о "правах" на часть территории РФ

В Совфеде ответили на заявления Киева о "правах" на часть территории РФ - 14.08.2024, ПРАЙМ

В Совфеде ответили на заявления Киева о "правах" на часть территории РФ

Намерения Киева заявить свои права на часть территории России походят на претензии Шарикова на квартиру профессора Преображенского. Такое мнение выразил сенатор | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T16:15+0300

2024-08-14T16:15+0300

2024-08-14T16:17+0300

политика

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Намерения Киева заявить свои права на часть территории России походят на претензии Шарикова на квартиру профессора Преображенского. Такое мнение выразил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона. По его словам, он хотел бы пообщаться "с тем юмористом, который сейчас пытается внушить просроченному президенту и активистам в соцсетях, что юг Курской и Белгородской областей — это исконно украинские земли". Ворона отметил, что ему было бы забавно "послушать в реальной жизни, чем условный Шариков может обосновать претензии на жилплощадь в квартире профессора Преображенского. "Но еще забавнее было бы посмотреть, как округлятся его глаза, если рассказать ему, как все было на самом деле", — написал сенатор в своем Telegram-канале.Он добавил, что задокументированная правда, как это нередко бывает, указанных активистов не порадует, если, конечно, "эти переписыватели истории" вообще зададутся вопросом, почему на этих землях было так много малороссов и почему московский царь позволил тем, кому плохо жилось в Речи Посполитой, поселиться на приграничных землях, через которые проходила оборонительная линия, защищавшая Москву с Запада. "Сбежали от поляков, были из милости приняты московским царем и защищали Москву во время русско-польской войны... Вот уж не зря говорят, что добро наказуемо, и что люди больше всего ненавидят тех, кто когда-то им помог", — заключил Ворона.

https://1prime.ru/20240814/svo-850872811.html

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россия, совет федерации, украина