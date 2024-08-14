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Названы сроки готовности Пакистанского участка сухопутного Шелкового пути
Названы сроки готовности Пакистанского участка сухопутного Шелкового пути - 14.08.2024, ПРАЙМ
Названы сроки готовности Пакистанского участка сухопутного Шелкового пути
Пакистанский участок сухопутного коридора в рамках проекта КНР "Один пояс, один путь" будет готов через два-три года, заявил РИА Новости министр по морским... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T18:05+0300
2024-08-14T18:05+0300
2024-08-14T18:05+0300
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ИСЛАМАБАД, 14 авг - ПРАЙМ. Пакистанский участок сухопутного коридора в рамках проекта КНР "Один пояс, один путь" будет готов через два-три года, заявил РИА Новости министр по морским делам Пакистана Кайсер Ахмед Шейх. "Мы придаем большую важность проекту, но есть некоторые "узкие места", например, ситуация с безопасностью, а также потребности в финансировании. Мы работаем над этим, но это займет два-три года. Крупный международный аэропорт в порту Гвадар уже готов, но строительство дороги еще продолжается", - сказал собеседник агентства. "Также только с осуществлениям этого проекта может начаться полноценный транзит между Пакистаном, затем Афганистаном и Средней Азией и наконец Россией", - отметил он. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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пакистан, "шелковый путь", торговля
Экономика, ПАКИСТАН, "Шелковый путь", торговля
Названы сроки готовности Пакистанского участка сухопутного Шелкового пути
Кайсер Ахмед Шейх: пакистанский участок Шелкового пути построят через 2-3 года
ИСЛАМАБАД, 14 авг - ПРАЙМ. Пакистанский участок сухопутного коридора в рамках проекта КНР "Один пояс, один путь" будет готов через два-три года, заявил РИА Новости министр по морским делам Пакистана Кайсер Ахмед Шейх.
"Мы придаем большую важность проекту, но есть некоторые "узкие места", например, ситуация с безопасностью, а также потребности в финансировании. Мы работаем над этим, но это займет два-три года. Крупный международный аэропорт в порту Гвадар уже готов, но строительство дороги еще продолжается", - сказал собеседник агентства.
"Также только с осуществлениям этого проекта может начаться полноценный транзит между Пакистаном, затем Афганистаном и Средней Азией и наконец Россией", - отметил он.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
В Пакистане отметили, что санкции США не повлияли на торговлю с Россией