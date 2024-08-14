https://1prime.ru/20240814/putin-850868770.html

Вице-премьер Сербии объяснил, почему Путин популярен в Западной Европе

Вице-премьер Сербии объяснил, почему Путин популярен в Западной Европе - 14.08.2024, ПРАЙМ

Вице-премьер Сербии объяснил, почему Путин популярен в Западной Европе

Российский лидер Владимир Путин популярен в Западной Европе и даже Германии, потому что европейцы видят в России близкие им ценности. Об этом в беседе с РИА... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T07:37+0300

2024-08-14T07:37+0300

2024-08-14T07:42+0300

политика

владимир путин

западная европа

популярность

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин популярен в Западной Европе и даже Германии, потому что европейцы видят в России близкие им ценности. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин. Он отметил, что "популярность президента Путина и России в Западной Европе объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских", а тем, что европейцы "видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей". При этом Вулин подчеркнул, что сегодня гражданам Европы "навязывают общество, в котором этого (близких им ценностей - прим. ред.) нет".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://1prime.ru/20240813/tramp-850846674.html

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владимир путин, западная европа, популярность