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Вице-премьер Сербии объяснил, почему Путин популярен в Западной Европе - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Вице-премьер Сербии объяснил, почему Путин популярен в Западной Европе
Вице-премьер Сербии объяснил, почему Путин популярен в Западной Европе - 14.08.2024, ПРАЙМ
Вице-премьер Сербии объяснил, почему Путин популярен в Западной Европе
Российский лидер Владимир Путин популярен в Западной Европе и даже Германии, потому что европейцы видят в России близкие им ценности. Об этом в беседе с РИА... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T07:37+0300
2024-08-14T07:42+0300
политика
владимир путин
западная европа
популярность
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин популярен в Западной Европе и даже Германии, потому что европейцы видят в России близкие им ценности. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин. Он отметил, что "популярность президента Путина и России в Западной Европе объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских", а тем, что европейцы "видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей". При этом Вулин подчеркнул, что сегодня гражданам Европы "навязывают общество, в котором этого (близких им ценностей - прим. ред.) нет".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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владимир путин, западная европа, популярность
Политика, Владимир Путин, Западная Европа, Популярность
07:37 14.08.2024 (обновлено: 07:42 14.08.2024)
 
Вице-премьер Сербии объяснил, почему Путин популярен в Западной Европе

Вице-премьер Сербии: Путин популярен в Европе из-за российских ценностей

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
© POOL
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин популярен в Западной Европе и даже Германии, потому что европейцы видят в России близкие им ценности. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Он отметил, что "популярность президента Путина и России в Западной Европе объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских", а тем, что европейцы "видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей".
При этом Вулин подчеркнул, что сегодня гражданам Европы "навязывают общество, в котором этого (близких им ценностей - прим. ред.) нет".
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
Трамп сделал откровенное заявление о Путине
Вчера, 10:40
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
 
ПолитикаВладимир ПутинЗападная ЕвропаПопулярность
 
 
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