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"Магнит Маркет" открыл 170 круглосуточных пунктов выдачи заказов - 14.08.2024, ПРАЙМ
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"Магнит Маркет" открыл 170 круглосуточных пунктов выдачи заказов
"Магнит Маркет" открыл 170 круглосуточных пунктов выдачи заказов - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Магнит Маркет" открыл 170 круглосуточных пунктов выдачи заказов
Онлайн-платформа "Магнит Маркет" начала открывать в магазинах сети круглосуточные пункты выдачи заказов (ПВЗ) - на сегодняшний день их уже 170, большинство... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:16+0300
2024-08-14T15:16+0300
экономика
россия
ритейл
маркетплейс
ритейлер магнит
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Онлайн-платформа "Магнит Маркет" начала открывать в магазинах сети круглосуточные пункты выдачи заказов (ПВЗ) - на сегодняшний день их уже 170, большинство расположено в Москве и Московской области, сообщает торговая сеть. "Маркетплейс "Магнит Маркет" (входит в группу компаний "Магнит") начал открывать круглосуточные пункты выдачи заказов. Такие ПВЗ расположены в магазинах "Магнит", работающих 24 часа. На сегодняшний день открыто 170 круглосуточных ПВЗ, большинство из них расположены в Москве и Московской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что круглосуточные пункты будут открываться во всех городах присутствия маркетплейса при наличии в них работающих 24 часа "Магнитов". Такие ПВЗ уже появились более чем в 20 региональных городах, по количеству открытых пунктов среди них лидируют Уфа, Воронеж, Пермь, Казань и Липецк. Сделать заказ на платформе можно в мобильном приложении магазина, на сайте или в приложении маркетплейса с бесплатной доставкой в ПВЗ на следующий день.
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россия, ритейл, маркетплейс, ритейлер магнит
Экономика, РОССИЯ, ритейл, маркетплейс, ритейлер Магнит
15:16 14.08.2024
 
"Магнит Маркет" открыл 170 круглосуточных пунктов выдачи заказов

"Магнит Маркет" открыл 170 круглосуточных ПВЗ, в основном в Москве и Подмосковье

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип магазина "Магнит"
Логотип магазина Магнит - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Онлайн-платформа "Магнит Маркет" начала открывать в магазинах сети круглосуточные пункты выдачи заказов (ПВЗ) - на сегодняшний день их уже 170, большинство расположено в Москве и Московской области, сообщает торговая сеть.
"Маркетплейс "Магнит Маркет" (входит в группу компаний "Магнит") начал открывать круглосуточные пункты выдачи заказов. Такие ПВЗ расположены в магазинах "Магнит", работающих 24 часа. На сегодняшний день открыто 170 круглосуточных ПВЗ, большинство из них расположены в Москве и Московской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что круглосуточные пункты будут открываться во всех городах присутствия маркетплейса при наличии в них работающих 24 часа "Магнитов". Такие ПВЗ уже появились более чем в 20 региональных городах, по количеству открытых пунктов среди них лидируют Уфа, Воронеж, Пермь, Казань и Липецк.
Сделать заказ на платформе можно в мобильном приложении магазина, на сайте или в приложении маркетплейса с бесплатной доставкой в ПВЗ на следующий день.
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ЭкономикаРОССИЯритейлмаркетплейсритейлер Магнит
 
 
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